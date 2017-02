Hegle Svendsen står over jaktstarten etter kollapsen

Saken oppdateres.

Skiskytter Emil Hegle Svendsen stiller ikke til start på søndagens VM-jaktstart. 31-åringen kollapset etter målgang på VM-sprinten.

«I samråd med trener Egil Kristiansen og landslagslege Petter Sørensen har Emil Hegle Svendsen bestemt seg for å fokusere på 20-kilometeren på torsdag, og dermed stå over dagens jaktstart. Hegle Svendsen er frisk og føler seg i fin form, men med tanke på resten av VM er konklusjonen at det beste for ham er å forberede seg til 20-kilometeren», heter det i pressemeldingen.

31-åringen måtte ha legehjelp da han kollapset etter målgang på VM-sprinten. Han slet voldsomt på sisterunden og gikk inn til en 36.-plass. Deretter segnet han om i målområdet. Etter hvert klarte han å forlate målområdet med støtte av flere norske ledere.

Herrenes jaktstart går klokken 14.45 søndag. Johannes Thingnes Bø går ut som annenmann etter lørdagens sølv.

