Her forstår Fourcade at han har gjort en kjempetabbe

HOLMENKOLLEN: Verdens beste skiskytter Martin Fourcade (28) gjorde en feil man nesten ikke skulle tro var mulig.

På første skyting på fellesstarten i Holmenkollen forsto Fourcade hva som hadde skjedd: Han hadde glemt å lade magasinene sine med ammunisjon.

Fourcade skrek etter hjelp fra skytetreneren sin. Relativt kjapt kom et nytt magasin i luften og han kunne begynne å skyte.

– Det er helt utrolig, kommenterte NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Slo voldsomt tilbake - gikk i mål først

Risikerte å bli disket

Fourcade holdt hodet kaldt til tross for tabben og skjøt fullt hus på første skyting, men han tapte naturligvis mye tid til konkurrentene.

Men Fourcade viste Kolle-publikummet hvorfor han har vært så suveren denne sesongen. Fullt skjøt han også på de tre siste skytingene, og farten i sporet var suveren. Dermed kunne han gå i mål suverent først – til tross for den marerittaktige starten.

– Jeg glemte å lade magasinene mine. Da jeg kom til første skyting, skjønte jeg det. Det er bare min feil, forklarer Martin Fourcade til NRK rett etter målgang.

Da var det foreløpig usikkert om han hadde vunnet. Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Tabben kunne ha ført til at Fourcade ble disket eller fikk en tidsstraff. Men etter et lite møte bestemte juryen i Holmenkollen at franskmannen ikke skulle straffes.

Rekord i verdenscupen

– Jeg synes vi har en fantastisk jury her. Når det jeg gjør ikke går utover sikkerheten, synes jeg det er riktig ikke å straffe meg, sier en blid Fourcade til NRK.

Dermed kunne franskmannen juble for sin 14. verdenscupseier denne sesongen. Det er rekord. Aldri har noen vunnet så mange ganger i løpet av én sesong. Ole Einar Bjørndalen hadde rekorden før denne sesongen. I 2005 vant han 12 verdenscupseirer.

Slik gikk det med de norske

Emil Hegle Svendsen hang en stund med i seierskampen etter to feilfrie skytinger, men trønderen falt av med to bomskudd spredt på de to siste stående. Han var i mål på fjerdeplass, 42,2 sekunder bak Fourcade.

For Johannes Thingnes Bø ble jakten på vinterens tredje seier tidlig ødelagt. Stryningen måtte ut i to strafferunder allerede etter første skyting. 26-åringen vant fredagens sprint og tok tredjeplassen på lørdagens jaktstart. Søndag ble det en 29.-plass etter fire bom.

Storebror Tarjei Bø var i mål som nummer tolv. Han hadde tre bom søndag.

Ole Einar Bjørndalen nøyde seg med kun en strafferunde på andre skyting, men i sporet gikk det ikke fort nok for veteranen. Han var i mål på 17.-plass. Det skilte 1.21,2 minutter opp til Fourcade.

– Det var fryktelig tungt. Kroppen fungerer ikke, sa Bjørndalen til NRK.

Fredrik Gjesbakk imponerte med ti treff på de to første skyting, men pådro seg to bom på stående. Han endte på 23.-plass.