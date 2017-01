I dag tente Svendsen gullhåpet etter en sisteetappe det luktet svidd av: – Viktig for det norske laget

Saken oppdateres.

Sykdom har herjet i det norske skiskyttermiljøet så langt i sesongen. Før denne verdenscuprunden måtte Bø-brødrene melde forfall til stafetten. Men med en sterk siste etappe av Emil Hegle Svendsen klatret det norske laget til topps på pallen – for første gang denne sesongen.

– Vi har slitt med sykdom i år, og det påvirket hele laget at så mange at de beste ikke får konkurrert. Det var viktig for det norske laget, og vi håper at vi får fortsette med fremgangen, sier Svendsen.

– Formen er i rute

8. februar starter VM i Hochfilzen, og mannen med 21 VM-medaljer, 12 av de av aller ypperste kvalitet, føler at formen er i rute.

– Ja, det vil jeg så absolutt si. Er vi friske, er vi et av de sterkeste lagene, og da er det stor sjanse for suksess i VM. For min del går jeg for medaljer og gull, så får vi se om jeg holder formen. Men jeg tror det er fullt mulig å få en formtopp i VM, sier Svendsen.

Skiskytterherrene skal ut på spint på fredag, og jaktstart på søndag. Så venter noen dager fri før det blir en tøff runde neste uke med tre renn på tre dager. Svendsen har enda ikke bestemt seg om han skal gå alt før VM.

Det så ut som Russland skulle klare en klar seier før siste etappe på onsdagens etappe. Med et forsprang på 30 sekunder på Norge og Tyskland, trodde Svendsen at russiske Babikov måtte bomme for at han skulle bli tatt igjen.

Babikov måtte bruke et ekstraskudd, mens Svendsen skjøt to perfekte serier.

Men det var i løypa nordmannen jafset seg innpå.

– Vi fikk tatt inn litt på hver runde, og så fikk han det skikkelig på slutten. Men jeg var like bekymret for at han bak skulle ta meg inn på slutten, så jeg gikk egentlig for livet for å beholde andreplassen. Så så jeg at det var mulig med førsteplassen, så da måtte jeg gripe sjansen, sier Svendsen til Adresseavisen.

– Skjønte at han var helt ferdig

Etter siste skyting hadde Babikov en ledelse på 15 sekunder på Svendsen. Lenge så det ut til at han skulle holde unna, men noen hundre meter før slutt stivnet russeren.

– Jeg trodde vel egentlig at jeg ikke skulle klare det før 300 meter før slutt, da jeg tok et jafs på fem sekunder i løpet av hundre meter. Da skjønte jeg at han var helt ferdig, sier Hegle Svendsen.

Rett før oppløpet tok han igjen Babikov, og suste forbi en stokk stiv russer. I mål var han til slutt 5,1 sekunder foran. Norge sto uten seier i verdenscupen før dagens renn, og seieren betyr mye, en liten måned før VM i Hochfilzen starter.