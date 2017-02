Johannes Bøs utrolige sisterunde ga norsk VM-sølv

Saken oppdateres.

Det ble spenning helt til siste slutt i VM i skiskytings avsluttende disiplin, fellesstart. Johannes Thingnes Bø gikk nok et oppskriftsmessig løp, og hang med tetgruppen helt inn til siste skyting. Der bommet imidlertid 23-åringen på ett skudd, og gikk ut som fjerdemann etter siste skyting.

Etter en strålende sisterunde klarte han å passere amerikanske Bailey, og kom raskt opp i rygg på Simon Eder, som lå i tet sammen med Simon Schempp.

Østerrikske Eder ble spurtet i senk, og Johannes Thingnes Bø tok sin tredje sølvmedalje i dette mesterskapet.

Simon Schempp klarte imidlertid ingen å gjøre noe med. Tyskeren ble verdensmester på distansen.

Opptur

Dermed ble det en opptur etter den skuffende stafetten lørdag, der det norske laget endte på en åttendeplass.

– Jeg er sølvgutt, nå. Som jeg og Tarjei snakket om på forhånd, prøvde vi å ikke dra en meter og måtte krysse fingrene for at skytingen tok oss med. Jeg så Bailey der fremme, og tenkte at nå går jeg mot ny medalje. Jeg skyter bra i dag, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Det passet meg bra, og vi må gi skryt til smøreteamet i dag. Vi må ha hatt bra tider i dag, det gikk iallfall bra på sisterunden min. Jeg måtte bare gå alt jeg hadde, sier Thingnes Bø.

Også Tarjei Bø var mer fornøyd med søndagens løp.

– Jeg måtte kjempe med meg selv for å henge med i dag. Jeg er fornøyd med det jeg har gjort i VM, jeg har vært med og prege noen løp nesten til slutten, og jeg har gått fortere enn jeg hadde trodd. Også var jeg nær en medalje forrige helg, sier Bø.

Bomming

For Svendsen og Bjørndalen var medaljehåpet ute allerede på andre skyting, da de begge bommet. Men brødrene Bø klarte altså å henge med.

På tredje skyting var også Tarjei Bø avskrevet etter et bomskudd, mens Johannes Thingnes Bø fylte. Med seg ut på nest siste runde hadde han blant annet skiskytingens soleklare ener, Martin Fourcade.

Men både Fourcade og Bø bommet på siste skyting, der østerrikske Simon Eder gikk ut først. Men Bø gikk ut på fjerdeplass, og hadde muligheten til å ta en medalje.

Først passerte han amerikanske Bailey, og halverte forspranget til Eder og Simon Schempp i tet. Så tok han altså igjen Eder, som måtte slippe tyske Schempp.