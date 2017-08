Johannes Thingnes Bø skjønte at han måtte endre seg. Vendepunktet kom foran folkehavet i Holmenkollen.

Dette er en sirene av et band

SEISER ALM:

SEISER ALM: En klynge med menn på rulleski presser seg gjennom de siste meterne av formiddagsøkten.

Med rytmiske diagonaltak forserer gruppen de bratte motbakkene som ligger badet i sol.

Gruppen består av de norske skiskytterherrene som er på høydesamling i treningsparadiset Seiser Alm, men én mangler.

Først noen minutter senere kommer han til syne. Johannes Thingnes Bø har valgt å stake opp bakkene i de italienske alpene.

Han var den eneste norske herreskiskytteren som vant verdenscuprenn forrige sesong. Og det er han det er knyttet aller størst forventninger til før den kommende sesongen, der OL i Pyeongchang er målet som skriker om oppmerksomhet.

Bestemte seg på lagmøte

Rulleski, løping, sykling og styrketrening. Opp mot fem treningstimer fordelt på to økter hver dag. Slik ser dagene ut for skiskytterlandslaget her i Seiser Alm.

De gjør alt de kan for å kappe forspranget til Martin Fourcade, franskmannen som har vunnet verdenscupen sammenlagt seks år på rad.

– Han er fryktelig god. Jeg har han alltid i tankene når jeg er ute og trener. Han er mannen å slå, sier Thingnes Bø.

Stakeøkten er akkurat gjennomført, og han snakker med Aftenposten mens han går rolig på rulleski opp mot hotellet.

Kvelden før hadde skiskytterherrene et lagmøte.

– Vi bestemte oss for at nå kjører vi på. Vi har alle lyst til å utfordre og være rå. På trening skal vi prøve å slå hverandre. Da blir det enklere å slå konkurrentene til vinteren, sier Thingnes Bø.

At Fourcade setter standarden, tvinger Thingnes Bø til å strekke seg enda lenger.

– Det handler om alle de små detaljene i hverdagen som er viktige også utenfor trening. Jeg har prøvd å få gode rutiner på å legge meg tidlig, og jeg er mer uthvilt enn før. Da er det blitt bedre kvalitet på øktene, forteller han.

Forvandlet som skiskytter

Da Thingnes Bø slo gjennom i verdenscupen, svingte prestasjonene kraftig. Han satset alt i avgjørende situasjoner. Det gikk som regel enten veldig bra, eller så gikk det veldig galt.

– Før var det vinn eller forsvinn. Når jeg kom inn til skyting, tenkte jeg at jeg bare skulle gå og plaffe ned de blinkene. Jeg gikk all in, sier Thingnes Bø.

Han skjønte at han måtte forandre seg. Han måtte bli mindre vill. Vendepunktet kom i sesongen som kulminerte med VM-gull på fellesstarten i Holmenkollen i 2016.

– Jeg hadde tre fjerdeplasser frem til da i mesterskapet, og jeg tenkte at jeg ville ha medalje. Da måtte jeg ha fem treff. Det eneste jeg tenkte på før siste skyting var å få fem treff. Og så greide jeg det, sier Bø.

På sisterunden rykket han fra Fourcade og inn til VM-gull foran folkehavet i Holmenkollen. Nå tenker han tilbake på øyeblikket som det foreløpig største i karrièren.

– Det er de situasjonene man lever for. Å klare fem treff og komme helskinnet ut som vinner. Det er en fantastisk følelse, smiler Thingnes Bø.

– Vet at jeg kan ta Forurcade

Gulløpet ble bekreftelsen at arbeidet med å forvandle seg som skiskytter fungerte. Den nye Thingnes Bø skulle være roligere i avgjørende øyeblikk. Alle tanker om konkurrenter og sisterunde skulle skyves til etter den avgjørende skytingen.

– Når jeg kommer inn til skyting nå, venter jeg med å trekke av til jeg er ganske sikker på at jeg treffer. På slutten av løpene er det bare de fem siste blinkene jeg tenker på. For uansett hva som skjer etter siste skyting, må du ha fem treff for å kunne være med i seierskampen, sier han.

Forrige sesong tok han kvantesprang på standplass. Han kjempet langt mer stabilt i toppen og fikk åtte pallplasser i verdenscupen. Det eneste minuset var at avstanden til Fourcade økte i langrennssporet. I Seiser Alm jobbes det nå iherdig for å snu den utviklingen.

– Jeg vet at jeg kan ta Fourcade. Det finnes nok andre enn meg som ser mørkere på avstanden, sier Thingnes Bø.

– Toppnivået er veldig høyt, men Johannes jobber fortsatt med å bli enda mer stabil. Når vi kommer til november, tror jeg at han er der han skal være, vurderer langrennstrener for skiskytterherrene, Egil Kristiansen.

Ser for seg avgjørende øyeblikk

Thingnes Bø gikk OL i Sotsji i 2014. Han var i storform før og etter mesterskapet, men underveis klaffet det ikke.

Nå jobber han knallhardt for at Pyeongchang skal bli annerledes. På treninger ser han for seg de avgjørende situasjonene.

– Hvis jeg har to serier igjen på en økt, kan jeg tenke at dette er vinn eller forsvinn i OL. Hvis jeg mislykkes på trening da, blir jeg sur og sint, sier Thingnes Bø.

Det er fortsatt et halvt år til de olympiske vinterlekene. Men Johannes Thingnes Bø vet at hver eneste økt, stavtak og skuddserie frem til da har betydning i jakten på triumf.