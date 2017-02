Russland nektes å arrangere VM i skiskyting

Saken oppdateres.

Den russiske byen Tjumen skulle være vertskap for VM i skiskyting i 2021. Men på Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) ekstraordinære kongress onsdag ble det klart at Russland mister VM, ifølge NRK.

IBU-styret krever at russerne gir fra seg VM innen 24. februar. Hvis ikke vil styret frata dem mesterskapet.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har vært svært kritisk til at IBU gir VM til et land som ikke følger antidopingreglene. Mange av skiskytterne, med Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen i spissen, har dessuten krevd strengere dopingstraffer etter at Russland kom svært dårlig ut i den såkalte McLaren-rapporten.

NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold sier at det kunne blitt store konsekvenser uten onsdagens vedtak. WADA presset IBU til å frata Russland mesterskapet.

– Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.

Ber om åtte års dopingdom

IBU går også inn for å skjerpe dopingstraffene. Forbundet ønsker inntil åtte års utestengelse for dopingtatte utøvere (mot maksimalt fire år i dag).

De vil også ha en tidobling av pengestraffene til 1 million euro, og inndraging av en VM-, OL- og verdenscupkvoteplass for hver dopingsak. Det skriver NRK.

Det er imidlertid WADA som må endre sin kode for å kunne iverksette en så lang dopingutestengelse som åtte år. IBU har nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe for økte straffer.

VM i skiskyting starter torsdag. IBU ble tvunget til å avholde den ekstraordinære kongressen for å behandle utøvernes krav om skjerpede reaksjoner mot dopingjuks.

I januar sendte 154 løpere et brev til IBU med krav om skjerpede reaksjoner. I McLaren-rapporten ble 31 russiske skiskyttere nevnt, men av disse er kun to suspendert av IBU. De andre er det startet etterforskning mot.

Ga fra seg verdenscup

Russland ga før jul fra seg de tildelte internasjonale verdenscuprennene i skiskyting denne vinteren, som følge av oppstyret rundt dopingavsløringene i McLaren-rapporten.

Den offisielle begrunnelsen var at dopingsnakket ville gjort at det sportslige ville kommet i bakgrunnen under renn i Russland.

Nå har altså Russland fått beskjed om at de også må si fra seg skiskyting-VM i Tjumen i 2021. Hvis ikke blir mesterskapet tatt fra dem.

De vedtatte IBU-forslagene vil bli innpasset i regelverket og iverksatt før sesongen 2017-18. Utøverrepresentant Aita Gasparin møtte pressen etter å ha talt for IBU-kongressen.

– Vi er fornøyde med at de støtter oss og hørte på oppropet vårt, sier Gasparin til TV 2.

IBU-president Anders Besseberg gir ros til utøverne.

– Utøverne skal ha æren for at vi nå tok noen avgjørelser raskere enn planlagt, sier Besseberg til NRK.