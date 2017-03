Marte Olsbu beklaget etter forferdelig opplevelse på første skyting: – Det verste som kan skje

Saken oppdateres.

Det norske laget endte til slutt på femteplass – takket være en super sisteetappe av Emil Hegle Svendsen.

Marte Olsbu og Tiril Eckhoff gikk de to første etappene for Norge, og mixed-stafetten ble i realiteten ødelagt allerede på første etappe for Norge.

Marte Olsbu hadde en grufull opplevelse på den første liggende skytingen. 26-åringen fra Froland i Aust-Agder bommet fem ganger, og hun måtte dermed ut i to strafferunder.

– Hva er dette for noe, da? Dette er ubegripelig. Dette var det dårligste på år og dag, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Olsbu: – Dette er katastrofe

Ved passering etter skyting gikk hun ut helt sist, 1.22 minutter bak ledende Frankrike.

Forrige helg imponerte skiskytterjentene: Norge raskest i spurtdrama - sikret knallsterk andreplass på stafetten

Olsbu klarte seg med ett ekstraskudd på stående skyting, men da Tiril Eckhoff måtte ut i strafferunde på sin andre skyting var stafetten ødelagt for godt.

– Det er katastrofe. Det er det verste som kan skje. Jeg bommer, men jeg vet ikke hvordan man bommer. Det var litt utfordrende med vinden her. Jeg stilte siktet til høyre og følte det blåste til venstre, men skuddene ble ned til høyre, forteller Olsbu til NRK .

Johannes Thingnes Bø på tredjeetappe gikk ut på 14.-plass, to minutter og 31 sekunder bak Frankrike.

Bø både skjøt og gikk godt og sendte ut Emil Hegle Svendsen på sjuendeplass, snaue to minutter bak.

Svendsen gikk Norge opp til en femteplass etter to fulle hus på standplass. Svendsen gikk i mål 1.15 bak Frankrike.

– For en kjempeetappe han gjør, sa NRK-ekspert Ola Lunde.