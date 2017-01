NRK-ekspert bekymret én måned før VM: – Det ser ikke så veldig lyst ut

Saken oppdateres.

VM i Oslo for ett år siden ble en suksess for Norge med fire gull, men Frankrike ble den store vinneren med sine seks. Med kun 30 dager igjen til neste VM, kan det se ut til at det bare er Frankrike som kan forvente å gjenta bedriften.

Ingen verdenscupseiere

For så langt har sesongen vært mer preget av sykdom enn av jubel for gode resultater. I Oberhof i helga måtte Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff stå over på grunn av sykdom. Tarjei Bø var på vei tilbake til konkurranseform etter langvarig sykdom i høst, men pådro seg luftveisproblemer igjen på nyåret. Han har ennå ikke gått i verdenscupen denne sesongen, men er fortsatt aktuell til å gå VM.

Det er gått 22 individuelle verdenscupprenn i vinter. Ingen av dem har endt med norsk seier. Noen andreplasser har det blitt til Johannes Thingnes Bø, og i Oberhof hadde Ole Einar Bjørndalen trolig vunnet om han ikke hadde bommet på siste skyting.

For jentene er Marte Olsbus tredjeplass fra sprinten i Pokljuka det mest minneverdige enn så lenge.

Dermed er spørsmålet om det er grunn til bekymring før VM i Hochfilzen.

– Ja, jeg vil si det. Det er bare én måned til første øvelse i VM, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

– Ikke så bra som det burde være

Få følger skiskyting like tett som mannen med kikkerten på standplass, og han er urolig for at resultatene ikke er sterkere måneden før VM i Tyskland.

– Det ser ikke så veldig lyst ut. Emil (Hegle Svenden) og Johannes (Thingnes Bø) er i bra form, og Marte (Olsbu) går jevnt bra. Jeg er mer usikker på de andre. Det er ikke så bra som det burde være, sier Lunde.

Ifølge skiskyttereksperten fra Trysil, er det første gang siden 1996 at det har gått så lang tid uten en verdenscupseier for Norge.

Fourcade: – Overrasket over ingen norske seiere

En av dem som er overrasket over at ingen nordmenn har tatt plass på toppen av pallen denne sesongen, er den suverene franskmannen Martin Fourcade. Fjorårets VM-konge har herjet også denne sesongen.

– Det norske laget hadde en god start på sesongen, og selv om de ikke fikk noen seiere, så hadde de mange pallplasser. Jeg er overrasket over at ingen av dem har vunnet ennå, men de har vært nære flere ganger, skriver Fourcade i en e-post.

– Men jeg er positivt overrasket over Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen, etter hva jeg hadde hørt i media før sesongen, skriver Fourcade.

På spørsmål om hvem som er hans sterkeste konkurrenter i det kommende VM, ramser han opp tre navn: Anton Shipulin fra Russland, tyske Simon Schempp, og Johanes Thingnes Bø.

– De norske kan utfordre meg

– Jeg tror ikke en uke på treningssamling er nok til å endre på hierarkiet. I skiskyting har vi åtte måneder å forberede oss på for å være i best form. Men flere av de norske er gode nok til å utfordre meg om de er på sitt beste, sier lederen av verdenscupen for herrer.

Sammenlagt i verdenscupen er Emil Hegle Svendsen Norges beste på en sjuendeplass, med Ole Einar Bjørndalen og Johannes Thingnes Bø rett bak.

På kvinnesiden er Marte Olsbu vår beste med en tiendeplass.

Idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre gjentatte henvendelser. Landslagstrener for herrene, Egil Kristiansen, vil ikke si at han deler bekymringen til Ola Lunde.

– Jeg er ikke bekymret, men det er klart at vi gjene skulle sett at vi hadde bedre resultater. Vi skulle aller helst hatt noen seiere, sier Kristiansen.

Oppladningen til VM kommer til å bestå av å gå verdenscup for de aller fleste. Kristiansen sier det kan være aktuelt for noen utøvere å stå over noen renn.

Den siste uka før VM vil landslaget oppholde seg i østerrikske Seefeld. Og når VM kommer er Kristiansen trygg på at han har flere som kan hamle opp med Martin Fourcade.

– Vi har flere som viser en stigende formkurve, så det bør absolutt være mulig, sier Kristiansen.