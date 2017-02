Nedslående Eckhoff-nyheter: I dag fikk landslagsledelsen beskjeden de ikke ville ha

Saken oppdateres.

HOCHFILZEN/OSLO: Skiskytterjentene har ikke akkurat hatt et strålende VM. På onsdagens 15 kilometer ble Tiril Eckhoff (26) den beste norske jenta på en 39. plass.

Men håpet om å gjenta bragden fra i fjor, nemlig å vinne stafetten, er der ennå. I det håpet har derimot landslagsledelsen fått en nedslående melding torsdag: Tiril Eckhoff begynte å føle seg dårlig etter normaldistansen.

– Etter gårsdagens renn følte hun seg dårlig og uvel utover ettermiddagen. Den slet hun også med i natt, men har følt seg bedre siden totiden. Hun har sovet lite, og vi vil at hun skal forberede seg best mulig til fredagen, sier landslagstrener og storebror Stian Eckhoff.

– Hun er sliten etter løpet, og vi tror ikke det er noe smittsomt eller noe sånt, men det har på en måte blitt sånn at hun ikke har fått i seg så mye etter løpet, supplerer landslagslege Ola Berger.

Kvinnenes normaldistanse gikk i rent sommervær, og mange slet med de høye temperaturene. Om det var de som tok på, kan ikke landslagslegen si noe om.

Men formen til Norges fremste håp på kvinnesiden er stigende, og planen er fortsatt at hun går stafetten fredag.

– Vi tenker at hun skal være klar for stafetten, det er plan A. Sånn som formen er nå er det veldig liten sjanse for at hun mister resten av VM. I dag skal hun ikke trene, hun skal holde seg i ro og spise og drikke godt.

Selv om resultatene på normaldistansen ikke var direkte glitrende, er jentene offensive foran stafetten, lover Stian Eckhoff.