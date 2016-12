Norges Skiskytterforbund krever at Russland nektes å arrangere verdenscuprenn

Saken oppdateres.

Det bekrefter Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund, til TV 2 .

- Vi har sendt et brev, på lik linje med det tsjekkiske skiskytterforbundet, hvor vi krever at IBU reagerer mot Russland og tar fra dem tildelte arrangement. Flere nasjoner har gitt sitt syn til IBU. Vi forventer at det skjer noe, sier Slokvik til TV 2 Sporten.

Bakgrunnen for brevet er del to av McLaren-rapporten som ble lagt fram tidligere i desember. Der kom det fram at mer enn 30 russiske skiskyttere skal være innblandet i det statlige russiske dopingprogrammet.

I mars skal Russland i utgangspunktet arrangere verdenscuprenn i Tjumen.

- Vi oppfordrer IBU til å ta grep umiddelbart, og frata Russland alle konkurranser fram til de antidopingarbeidet i Russland er offisielt godkjent og anerkjent av WADA. I tillegg bør alle aktive russiske skiskyttere som er nevnt i McLaren-rapporten, hvor bevisene er sterke, bli utestengt med umiddelbar effekt, heter det blant annet i brevet fra Norges Skiskytterforbund, gjengitt av TV 2.

IBU-president Anders Besseberg ser ikke med blide øyne på den statsstyrte dopingen som har vært i russisk skiskyting og idrett generelt. Et utvalg på fem person har evaluert WADAs rapport og vil komme med forslag om tiltak som bør iverksettes overfor IBU-styret. Det kan være snakk om sanksjoner og andre tiltak.

Onsdag ble det klart at de tsjekkiske skiskytterne vil boikotte verdenscuprennene i russiske Tjumen i mars. I 2021 skal Russland arrangere VM i skyting samme sted.

Slokvik ville ikke til TV 2 på det nåværende tidspunktet si om Norge kommer til å boikotte verdenscupen i mars slik som Tsjekkia kommer til å gjøre.

