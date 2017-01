Sjefen må bremse de norske Tour-favorittene

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: – De ønsker å gå alt. Men du gjør en dårlig jobb hvis du tillater det. Etter Tour de Ski må de stå over noen renn for å lade opp til VM, melder landslagstrener Roar Hjelmeset.

Etter to etapper av Tour de Ski ser kampen om sammenlagtseieren til å handle om de to norske jentene.

Flugstad Østberg leder med 10,3 sekunder ned til Weng.

Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt. Men Hjelmeset er helt sikker på at han må bremse konkurranselysten til de to norske duellantene når Tour de Ski er over.

Gikk alle renn sist vinter

– Ingvild gikk samtlige 25 verdenscuprenn forrige sesong. Heidi sto over kun ett. Det er sjelden at løpere går så mange renn. Om det er lurt er en helt annen sak. Men det er ikke snakk om at de skal gå alt i vinter. Etter Tour de Ski må de stå over verdenscuphelgen i Toblach. Det kan også være at de må droppe noen andre renn. Etter en Tour blir man sliten, og fra da av handler det om VM. De trenger hvile, sier Hjelmeset.

Og tilføyer:

– Det er litt typisk for dameløperne at de ønsker å gå det meste av skirenn. Sånn har det alltid vært. De ønsker å konkurrere hele tiden. Men det har vært noen unntak: Therese (Johaug) har stått over en del sprintrenn fordi det ikke har vært hennes styrke. Og Marit (Bjørgen) har valgt å stå over en del renn når det har vært hensiktsmessig.

Vil ikke være favoritter

Mandag var det konkurransefri i Tour de Ski. Ved lunsjtider trente de lett på skistadion i Oberstdorf før etappene tirsdag og onsdag. I rundt en time var de ute i løypene.

De hadde ikke bare fri fra konkurranse. Tour-favorittene fikk også intervjufri.

Fem etapper gjenstår før vinneren av årets Tour er kåret. Både Flugstad Østberg og Weng har pekt på hverandre da de er spurt om hvem som er sammenlagtfavoritt.

– De har litt lite tro på seg selv. Den ene sier at den andre kommer til å vinne, mens den andre sier det motsatte. Jeg synes egentlig det er litt greit at de ikke skryter så mye av seg selv, selv om de begge har grunn til å gjøre det. De har respekt for hverandre.

Hjelmeset mener både Flugstad Østberg og Weng nærmer seg å bli komplette skiløpere.

– De går fort i klassisk, de går fort i skøyting, de går fort på langt, og de går fort på kort. Det er veldig jevnt.

– Hvem er favoritt til å vinne sammenlagt nå?

– Det skal avgjøres i den siste bakken der Heidi tidligere har vært bedre enn Ingvild. Men jeg har sagt at Ingvild kommer til å gå raskere opp den bakken enn hun har gjort tidligere. Ingvild har sakte, men sikkert utviklet seg på distanserenn. Hun vant sitt første verdenscuprenn, bortsett fra etapper i tourer, i Davos i desember. Det var hun et stykke unna å gjøre for et par år siden.

– Vurder Østberg og Weng opp mot hverandre.

– Ingvild har utviklet seg til å bli en komplett skiløper. Hun går fort i alle disipliner og er en skiløper alle frykter. Når det er sagt: Heidi har akkurat den samme styrken. De er blitt veldig like, og de har de samme styrkene, sier Hjelmeset.

– De er også begge veldig sta. Den er kanskje enda større hos Ingvild enn Heidi, men det er ikke så mye som skiller. Heidi er nok en litt mer laid-back type. Hun kan sove noen flere timer i løpet av et døgn. Hun legger også inn litt flere fridager og trener litt mindre. Det er nok forskjellen på dem.