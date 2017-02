Sportssjefen i villrede etter nedturen: - Jeg har ingen forklaring

Saken oppdateres.

HOCHFILZEN: Skiskytternes sportssjef Morten Aa Djupvik måtte svare mange ganger på hva som er galt med norske skiskyttere dette VM.

– I dag er det bare trist hele greiene, sa sportssjefen fra Nordfjord. Han hadde ingen god forklaring. En unnskyldning kanskje. Men han kunne ikke sette fingeren på hva som gikk galt da Norge ble nummer åtte lørdag og nummer 11 fredag. To stafetter som ga Norge to gull forrige gang VM ble arrangert.

Redningsplanken

Det var stafettene som skulle bli Norges redning i et VM som ikke har gått helt som forventet. Det var øvelsen hvor Norge hadde det beste laget på papiret. Øvelsen hvor Norge var gullfavoritt.

Det gikk ikke.

De samme løperne som skapte gylne minner i Kollen for ett år siden, var ikke til å kjenne igjen. Prestasjonen var så dårlig at skihistorikerne måtte tilbake til 1993 for å finne en dårligere norsk prestasjon på en VM-stafett. Det er så lenge siden at Ole Einar Bjørndalen ikke engang var begynt å prestere i seniorklassen.

Alle hadde trøbbel

Ole Einar Bjørndalen hadde ski som ikke gled.

– Det gikk bra i en runde, men så ville ikke skiene. Du fighter som bare det, men det vil ikke gå fremover. Og så skjøt jeg to bom på stå. Det er dårlig, sa Bjørndalen.

Emil Hegle Svendsen følte seg som han har gjort under hele VM. Langt unna sin beste form.

– Vi er langt unna der vi skal være alle mann. Det er bare å ta det inn over seg at det blir dagens fasit.

Tarjei Bø skjøt på seg en strafferunde.

– Jeg hadde forberedt meg på alle scenarier, men ikke dette, sa Tarjei Bø som måtte ut i strafferunden.

Alt var avgjort da Johannes Thingnes Bø gikk ut på sin ankeretappe. Han daffet rundt og tenkte mest på søndagens fellesstart enn å gå Norge opp fra en åttendeplass.

– Jeg kunne ikke tatt igjen to minutter. Jeg gikk ut som om jeg hadde gått ut i tet. Men det det ble tidlig klart at det var umulig. Da er det tungt, sa den yngste Bø i ettermiddagssola på skistadion.

I bakgrunnen sang russiske og franske tilskuere hver sin nasjonalsang på samme tid. Østerrikerne var hysterisk glade for at de hadde tatt bronsemedaljen. Ikke minst var det stas for mannen som sikret medaljen for arrangørnasjonen, Dominik Landertinger. Han bor i Hochfilzen.

– Stusslig

I dette kaoset av idrettsglede var det altså at norske skiskyttere og ledere gikk sin versjon av det som gjerne kalles kanossagang. En botsøvelse som alle som skuffer i nasjonalidretter må gjennom.

– I dag var vi ikke bra nok på noe som helst. Det er stusslig altså. Skal vi kjempe om gullet, må alle ha en topp dag. I dag var det ingen av våre som hadde det, sa Djupvik.

Det ble han som måtte ta den lengste runden med journalister. Løperne var kortfattet og skuffet. De kunne knapt annet enn å beklage til alle som hadde benket seg foran TV-en hjemme for å overvære nok et stafettdrama.

Drama ble det for så vidt, selv om Norge var i en av de mer usynlige statistrollene. Russland vant da Anton Sjipulin klarte å holde unna for en Martin Fourcade på jakt etter nok en gullmedalje.

Kompleksitet

Men forklaringen Djupvik. Forklaringen på elendigheten?

– Det er alltid en forklaring på det hele, men det er ikke bare en ting å sette fingeren på. Det er merk komplekst enn som så. Det blir til at en står mye og tenker, men jeg har ingen god forklaring. Vi skal gjøre de justeringene som skal til.

Før sesongen fikk norske herreløpere et nytt trenerteam. Den tidligere dametreneren i langrenn, Egil Kristiansen, ble ansatt som fysisk trener. Siegfried Mazet, Martin Fourcades tidligere trener, ble ansatt som skytetrener. Det mener han fortsatt er riktige ansettelser.

– Det er ikke store justeringer vi har gjort. Vi har holdt fast med alt som var bra fra før og så har vi fått nye impulser. Egil Kristiansen og Siegfried Mazets arbeid som trenere for herrelaget, vil helt sikkert få se resultater av neste år allerede. De er de to beste trenerne vi kan ha for dette laget, sier Djupvik.

– I dag så presterer vi dårlig på alle områder, slo Egil Kristiansen selv fast. Han er klar til å evaluere, men også han presiserer at det ikke er noen enkeltstående forklaring på hva som er galt.

Kritiske røster

Det er ikke bare trenere og utøvere som er skuffet. Det er alle interesserte i Norge. Noen er også kritiske.

– Det er selvfølgelig en fiasko, sier den tidligere skiskytteren Halvard Hanevold som kommentere sporten på NRK radio.

– Norsk skiskyting er inne i en blindgate, slår Ole Kristian Stoltenberg fast. Han har kommentert skiskyting for TV 2 og er nå langløpskommentator på NRK.