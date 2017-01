Hegle Svendsen tilbake i superform: – Jeg fikk ekstra krefter

Saken oppdateres.

Norge kjempet i teten på dagens skiskytterstafett i tyske Ruhpolding, men Russland så ut til å stikke av med en suveren seier da det dro seg mot slutten.

Men Norges ankermann, Emil Hegle Svendsen, er tilbake i superform. Han skjøt fullt hus på siste etappe og gikk en strålende sisterunde. Etter siste skyting var han 15 sekunder bak Russland,og bare noen hundre meter før mål tok Svendsen igjen Russlands ankermann og Norge inn til seier, 5,1 sekunder foran Russland.

– Jeg jobbet bra sammen med Simon Schempp i to runder, men så var jeg heldig og skjøt fullt hus på stående, mens han fikk et ekstraskudd. Jeg trodde ikke at jeg skulle ta igjen russeren, men hadde veldig gode ski. Jeg følte meg egentlig ikke så rå, men da jeg så at jeg knappet inn på han, fikk jeg ekstra krefter, sier Svendsen til NRK etter løpet.

– Trodde ikke jeg greide det

Hele den siste runden så han ryggen til den russiske lederen, men lenge så det ut som avstanden ble litt for lang.

– Da jeg stupte utfor den siste bakken, trodde jeg ikke at jeg skulle greie det, men han stivnet jo totalt på slutten. Det var en kjempebra stafett av alle, og vi viser at vi har et brukbart lag selv uten brødrene Bø, sier Svendsen til NRK.

Begge de to Bø-brødrene meldte sykdomsforfall før helgen, og Henrik L’Abée Lund og Vetle Sjåstad Christiansen erstattet brødrene.

30 sekunder bak før siste etappe

Ole Einar Bjørndalen gikk første etappe for Norge, og etter å ha brukt et ekstraskudd på første skyting vekslet han på andreplass.

Vetle Sjåstad Christiansen brukte to ekstraskudd på andre etappe, og vekslet 41 sekunder bak teten. L’Abée Lund tok igjen 10,8 av de sekundene før han sendte Svendsen ut på siste etappe.

– Jeg er godt fornøyd med etappen. Det er ikke bra at jeg startet med to bom på stående, men utrolig fornøyd med at jeg traff på de fem siste, sa L’Abée Lund til NRK.

Tyskland ble nummer tre på hjemmebane, 23,5 sekunder bak Norge.