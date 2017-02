Svendsen etter kollapsen: - Jeg kjente at jeg mistet kontrollen

Saken oppdateres.

Det ble høydramatisk da Emil Hegle Svendsen gikk i mål på sprinten lørdag. Vel over målstreken ble trønderen liggende, og reiste seg ikke opp. Kort tid etter fikk han medisinsk hjelp av helsepersonell på stedet. Etter å ha kommet til hektene ble han kjørt til sykehus for en sjekk. Landslagslegen meldte at kollapsen skyldes et blodstrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften.

– Går bra

På mandagens pressekonferanse snakket han med pressen for første gang etter hendelsen.

– Det går veldig bra. Det var en litt kjedelig opplevelse på lørdagen, men nå er ting tilbake til normalen. Jeg føler meg veldig bra, sier Svendsen ifølge TV 2.

Han forteller at han kjente at han var utmattet da han kom i mål, og at han mistet kontrollen og ble kvalm og svimmel.

– Jeg forsvant i noen sekunder, men kom meg til hektene da folk hjalp til. Det var en ubehagelig opplevelse. Jeg har opplevd lignende, men det var definitivt en av de verre opplevelsene, sier han.

Følte seg dårlig underveis

Han sier at han ikke er 100 prosent sikker på hva kollapsen skyldes, men at det kan ha noe med væskeinntak å gjøre. Han følte at det stemte dårlig fra start, og at han følte seg dårlig underveis.

– Det så mer dramatisk ut enn det var. For min del var det ikke sinnssykt dramatisk, sier han.

Svendsen sto over søndagens jaktstart, men bekrefter at han er tilbake til normaldistansen på torsdag. Han trente som vanlig i går, og har fått medisinsk oppfølging.