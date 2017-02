Svendsen føler seg ikke super: - Jeg tror ikke jeg kan prestere i det hele tatt

Saken oppdateres.

HOCHFILZEN: Torsdag skal han på nytt ut i påskesolen i Hochfilzen. Det handler om normaldistansen (20 km) og hadde det ikke vært for det som skjedde etter målgang på jaktstarten søndag, ville han vært en av favorittene. Emil Hegle Svendsen kollapset og ble liggende lenge nærmest urørlig i målområdet.

Aldri opplevd maken

Til tross for det som var en skremmende opplevelse stiller han på nytt til start.

– Hva er det som får deg til å tro at du kan prestere på normaldistansen?

– Jeg tror ikke på det i det hele tatt. Men jeg håper, sier Svendsen med et aldri så lite glis.

– Har du opplevd noe slikt før?

– Jeg har vært gjennom noe lignende, men dette var verre enn noen ganger før.

– Er det mulig å være helt restituert?

– Kroppen føltes helt normal igjen dagen etter. Vi får bare håpe på at dette var en engangshendelse, sier Svendsen.

Dette var sesongen da han skulle komme tilbake. Han hadde fått et svar på hvorfor han i flere sesonger hadde slitt med å prestere i sporet. En tarmsykdom var diagnosen. Han endret kostholdet og det meste var på stell. Det skulle bli en sesong hvor Svendsen skulle være super i sporet igjen.

Det har han vært i mange renn så langt, men ikke på jaktstarten i Hochfilzen. – Det bekymrer meg mer at jeg gikk mitt desidert dårligste langrenn for sesongen søndag. Akkurat det som skjedde etter løpet var kjedelig, men det var vel så kjedelig at det ikke fungerte under løpet, sa han da han møtte mediene tirsdag morgen.

På vei mot gammel storhet

– Du var en tid en av Norges raskeste skiløpere i fristil. Er det mulig å komme tilbake til denne farten?

– Jeg er helt enig i at jeg ikke er så god som jeg var på mitt beste. Men det er blitt bedre i år og hadde det ikke vært for den rufsete oppkjøringen til sesongen hadde den nok vært bedre. Kanskje neste år er jeg tilbake der jeg var for fem-seks år siden, sier Svendsen.

Tankene om å legge opp som han slet med etter OL i Sotsji har han for lengst lagt til siden.

– Jeg har de beste årene foran meg. Jeg tenker ikke nå for tiden på å legge opp. Det tar jeg som et positivt tegn.

Når han torsdag går ut på 20 kilometeren i Hochfilzen har han i hvert fall sin egen heiegjeng på plass. Forloveden Samantha Skogrand og flere familiemedlemmer kom til VM-byen tirsdag og er klar til å feire selv om Emil Hegle Svendsen selv er svært så usikker på om det blir noe å feire.