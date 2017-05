Talentkutt bekymrer skiskyttersjefen: – Hvis dette blir en varig situasjon, er det ikke bra

Saken oppdateres.

Etter en sesong som sportslig sett ble en nedtur, har skiskytterforbundet også fått økonomiske utfordringer å hanskes med. En av forbundets største og viktigste sponsorer, Statkraft, forlenger ikke sitt engasjement inn i den kommende OL-sesongen.

Det betyr at forbundsledelsen er tvunget til å ta økonomiske grep. Statkraft har blant annet finansiert skiskyttermiljøets tre regionlag – bestående av unge og fremadstormende løpere i jakt på en fremtidig landslagsplass. Disse lagene forsvinner nå fra kartet.

Det liker naturlig nok idrettssjef Morten Aa Djupvik dårlig.

– Det er uheldig, fordi vi ønsker å gi løpere på regionsnivå et best mulig tilbud. Det får vi ikke muligheten til akkurat nå. Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL. Økonomien skal ikke gå utover OL-satsingen, sier han til NTB.

Viktig arena

Djupvik understreker samtidig at det jobbes hardt for at det i fremtiden skal kunne finnes et lignende tilbud på regionsnivå.

– Det er kjedelig å ikke klare å få det til denne sesongen, men vi må i fellesskap gjøre alt vi kan for å få det på plass igjen. Om det blir på akkurat samme måten som tidligere får vi se, men den typen satsing er i hvert fall viktig. Det må vi prioritere fremover, sier han.

Utviklingslagene har vært en viktig arena i kampen for å løfte nye kommende skiskytterstjerner opp mot verdenstoppen.

– Er sjansene for at det dukker opp en Johannes Høsflot Klæbo i skiskyttermiljøet svekket ved at regionlagene forsvinner, Djupvik?

– Det vil være feil å svare nei, for det er jo en grunn til at vi har brukt penger på dette. Hvis dette blir en varig situasjon, er det ikke bra. Samtidig tenker jeg at forbundets ansvar først og fremst må være å ivareta landslagsbiten. Dernest handler det om i fellesskap å skaffe til veie nok penger slik at vi har et regionnivå også.

Uten tilbud

Djupvik inviterer de øvrige delene av Skiskytter-Norge til felles innsats.

– Jeg tror at nøkkelen til å lykkes fremover ligger i samarbeidet mellom klubb, krets, regionlag og forbundet. Alle må bidra. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt mer å spytte inn enn vi har nå, sier han.

Mange av utøverne som var del av forbundets utviklingslag i sesongen som nylig ble avsluttet, går nå en sesong i møte med endrede betingelser for satsingen.

– Flere løpere er nå dessverre i den situasjon at de er uten lag og tilhørighet, men jeg vet det jobbes hardt og godt i flere ulike miljøer for å stable på beina regionale satsinger. Det kommer det helt sikkert til å bli også, sier Djupvik – og tilføyer:

– Situasjonen er ikke svart, men vi skulle selvfølgelig gjerne hatt den sponsoren på plass, sånn at vi hadde mer penger.

(©NTB)