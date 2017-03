Thingnes Bø rotet bort vinnermuligheten på siste skyting

Saken oppdateres.

Ett bomskudd på siste skyting ødela Johannes Thingnes Bøs seierssjanse. Anton Sjipulin vant lørdagens skiskytterjaktstart i Holmenkollen.

Thingnes Bø knivet om sin andre strake verdenscupseier, men måtte gi tapt etter siste skyting. Sjipulin hadde én bom fra før, men plaffet ned samtlige fem blinker da det gjaldt som mest.

Også Martin Fourcade pådro seg én strafferunde på den siste stående skytingen. Den franske verdenscupvinneren prøvde seg på et desperat rykk i siste motbakke, men han klarte ikke å hente inn Sjipulin. Russeren vant med 5,7 sekunders margin.

– Jeg var helt ferdig

For Thingnes Bø ble det en tredjeplass. 23-åringen var i mål 21,6 sekunder bak vinnertiden. Totalt hadde han to bomskudd.

– Jeg er veldig fornøyd med å komme på pallen, og jeg er egentlig godt fornøyd med løpet mitt i dag. Jeg hadde syra i 90 prosent av løpet, så jeg valgte å gå for pallen. På slutten hadde jeg ikke noe å kjøre med, sa Thingnes Bø til NRK.

– Hva tenker du om rykket til Fourcade?

– Jeg var helt ferdig, så da ser det bedre ut. Jeg er glad for at han ikke satte inn et slikt rykk på fellesstarten i fjor, sa stryningen og viste til VM-gullet han vant i Kollen.

Skytetrøbbel for Tarjei

Stryningen gikk ut først på jaktstarten og hadde 13,6 sekunder på Fourcade etter fredagens sprintseier.

Storebror Tarjei Bø falt fra 6.- til 14.-plass lørdag. Han måtte ut i hele fem strafferunder, der to av dem kom på siste skyting.

Emil Hegle Svendsen hadde bare ett bomskudd på sprinten, men fikk en tung reise på sisterunden. Trønderen startet dermed jaktstarten over minuttet bak teten, og det ble ikke bedre av at han pådro seg to strafferunder allerede på første skyting.

Bjørndalen sto over

Han skjøt fullt hus på de to neste skytingene, men klarte ikke å unngå en tredje bom da han var innom standplass for siste gang. Svendsen krysset målstreken som nummer 16.

Ole Einar Bjørndalen valgte å stå over verdenscupens siste jaktstart. Skiskytterveteranen ville heller spare krefter til søndagens fellesstart. Han fikk en dårlig opplevelse under Kollen-sprinten.

– Det var fryktelig tungt fra start til mål. Det var ingen krefter i det hele tatt. Da jeg skulle begynne å trykke på litt, var det bare helt dødt, sa Bjørndalen til NTB etter målgang fredag.

Fredrik Gjesbakk endte på 20.-plass etter to bomskudd, mens Henrik L'Abée-Lund ble nummer 25 (4 bom). Også Vetle Sjåstad Christiansen gikk jaktstarten i Holmenkollen.

