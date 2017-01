Thingnes Bø suveren i spurten: - Herregud så deilig

Saken oppdateres.

– Vi hadde nesten glemt hvordan det var å vinne, sa NRKs kommentatorduo.

Johannes Thingnes Bø sørget for norsk seier under søndagens fellesstart over 15 kilometer i Antholz. Det var Norges første verdenscupseier i skiskyting denne sesongen.

– Å herregud så deilig. Det var et helt perfekt løp. Nå er jeg mer trygg på det som skal skje i VM, sier Bø selv til kanalen.

– I og med at det ikke har gått så bra inn mot VM, blir man litt usikker. Nå vet jeg hva jeg kan få til. Jeg hadde kanskje vært redd og usikker uten denne seieren. Nå føler jeg at jeg er på lik linje med de andre, og kan legge beina høyt i oppkjøringen, sier han.

Johannes Thingnes Bø: * Født: 6. mai 1993 (23 år) * Idrettsgren: Skiskyting * Klubb: Markane * Verdenscupseirer: 12 * VM: 3 gull, 1 sølv og 2 bronse. * Junior-VM: 3 gull (2012) * Aktuell: Tok sesongens første norske verdenscupseier i Antholz.

Solid norsk dag

Franske Martin Fourcade ledet foran tredje skyting, men pådro seg en strafferunde. Dermed var det tyske Erik Lesser som gikk ut i ledelse sammen med Johannes Thingnes Bø etter feilfri skyting.

Med i pallkampen var også Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen og Lars Helge Birkeland.

Av de norske var det kun Johannes Thingnes Bø som skjøt feilfritt på siste stående. Han gikk ut i tet sammen med franske Quentin Fillon Maillet.

Også russiske Anton Sjipulin var en stund med i seierskampen, men etterhvert sto det mellom Bø og Maillet. Sistnevnte hadde aldri tidligere vunnet et individuelt renn, og det skulle ikke skje søndag heller.

Tenkte på broren Tarjei

Bø rykket fra og sikret sesongens første seier, hans 12. triumf i verdenscupen totalt. Sjiplulin ble nummer tre, mens Emil Hegle Svendsen ble nest beste nordmann på 4. plass.

Thingnes Bø var den eneste med feilfri skyting søndag.

– Det gjaldt å skyte best mulig. Da jeg satte det siste skuddet ble det en kamp med franskmannen. Jeg følte at Tarjei var oppe på skuldra mi og pushet meg mot slutten, sier Thingnes Bø om den sykdomsplagede storebroren.

Ole Einar Bjørndalen endte på 10. plass med tre strafferunder. Han vant et norsk spurtoppgjør mot Lars Helge Birkeland (1 runde).

Menneskelig Fourcade

Martin Fourcade har vært suveren så langt i verdenscupen. Søndag viste han seg fra en mer menneskelig side og måtte ut i hele tre strafferunder underveis. Han endte på plassen bak Svendsen.

Rennet i de italienske alpene på over 1600 meters høyde var det siste før VM i Hochfilzen i begynnelsen av februar.