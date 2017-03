Tiril Eckhoff ville gi seg, men endret mening etter kjærestens ord: – Det var bra sagt

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Søndag fikk Tiril Eckhoff en drømmeavslutning på verdenscupsesongen .

– Det var et perfekt løp på hjemmebane. Det var deilig å få til, jublet hun.

Gledesscenene i Holmenkollen sto i sterk kontrast til VM i Hochfilzen i februar. Mesterakpet fortonet seg mer som et mareritt. 11.-plass på fellesstarten var Eckhoffs beste prestasjon.

Da Eckhoff kom hjem fra Østerrike, kom de tunge tankene. Var alt arbeidet og all motgangen virkelig verdt det?

– På det mørkeste har jeg ligget i sengen og bare ønsket å bli der. Det kom en blåmandag etter VM der jeg så svart på tilværelsen, forteller Eckhoff.

Kjærestens ord

Kjæresten Ånund Lid Bygglands ord fikk Eckhoff på andre tanker.

– Jeg tenkte at dette gidder jeg ikke mer, men heldigvis har jeg en kjæreste som fikk meg til å tenke bedre tanker. Han sa: «Du kan enten ligge der og synes synd på deg selv, eller du kan bli sterkere av dette». Det var bra sagt, sier Eckhoff.

Det tok ikke lang tid før hun igjen var klar for å kjempe mot skiskyttereliten.

Annenplassen på sprinten i prøve-OL i Pyeongchang var en stor opptur. Før det hadde hun kun en 7.-plass fra åpningsrennet i november å vise til som beste resultat i verdenscupen denne sesongen.

Resultatliste: 12,5 km fellesstart Verdenscupfinale i skiskyting søndag, fellesstart i Holmenkollen (antall strafferunder i parentes): Kvinner, 12,5 km: 1) Tiril Eckhoff, Norge 34.23,1 (1), 2) Gabriela Koukalová, Tsjekkia 0.22,6 min. bak (1), 3) Kaisa Mäkäräinen, Finland 0.34,5 (2), 4) Veronika Vítková, Tsjekkia 0.36,1 (2), 5) Franziska Hildebrand, Tyskland 0.39,0 (1), 6) Mari Laukkanen, Finland 0.40,0 (2), 7) Anaïs Bescond, Frankrike 0.43,4 (3), 8) Darja Domratsjeva, Hviterussland 0.48,5 (2), 9) Laura Dahlmeier, Tyskland 0.54,2 (3), 10) Julia Dzjima, Ukraina 0.57,9 (1). Øvrig norsk: 16) Marte Olsbu 1.27,1 (4).

I Kontiolahti slo hun til med seier på sprinten. Og søndag vant sprintspesialisten en øvelse hun har trøblet med: fellesstarten.

Hun plaffet ned 19 blinker for første gang siden bronseløpet i Sotsji i 2014.

– Jeg fikk det til mange ganger for tre-fire år siden. Jeg har tenkt mye på det; at jeg var en bedre skytter da. Nå var jeg lei av å gå de strafferundene, så da prøvde jeg alt jeg kunne å treffe, sier Eckhoff.

– Jeg har vært gjennom alle tanker etter VM. Men ting snur veldig fort i skiskyting. Det er det som er litt rått med denne sporten, legger hun til.

– Langt nede eller høyt oppe

Etter en skuffende jakstart lørdag var ikke gledesscener dagen etterpå det hun hadde i tankene. Men etter rennet sto hun igjen som vinneren.

Trener Steinar Mundal var full av beundring etter elevens Kollen-triumf.

– Hun bruker ofte ikke så lang tid på å komme tilbake. Hun er gjerne langt nede eller høyt oppe. Hun har vært veldig flink til å jobbe med seg selv etter VM, sier han.

Tiril Eckhoff Født: 21. mai 1990 (26 år gammel) Fra: Bærum Bor: Oslo Klubb: Fossum Idrettsforening Meritter: OL-gull på mixed stafett, OL-bronse på fellesstart og stafett (alt i Sotsji 2014). VM-gull på sprint og stafett, samt bronse på mixedstafett (Oslo 2016). Bronse på mixedstafett i Kontiolahti 2015.

Marte Olsbu ble nummer 16. Da hun selv gikk sisterunden, gledet hun seg over å høre at Eckhoff fosset mot seier.

– Hun har hatt en skiskkelig opptur de siste ukene. Det er kjempeimponerende. Hun kan avslutte sesongen med god selvtillit og glede seg til ny sesong, sier Olsbu.

Forrige sommer brukte Eckhoff blant annet på flytting. Nå ser hun fremover til en roligere sommer.

Hun trekker frem ett viktig grep inn mot OL-sesongen: Å bygge et råere lag.

– Jeg må trives utenom for at jeg skal prestere. Jeg kan ikke bare ligge på hotellet. Jeg kan være seriøs, men ikke fire uker i strekk. Da dør humøret mitt, sier Eckhoff.

– Jeg håper at vi greier å sette sammen et team neste år, der alle er giret på å ha et godt miljø. Vi må være enda råere på lagbygging, sånn som alpintgutta, legger hun til.