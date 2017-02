VM-dronningens utrolige prestasjon: Slettet Bjørndalens rekord

Saken oppdateres.

Tyske Laura Dahlmeier gikk inn til sitt femte VM-gull i skiskyting med seieren på den avsluttende fellesstarten i Hochfilzen. Dermed ble hun historisk.

De norske skiskytterne ble statister under den tyske oppvisningen i Østerrike.

– Hun har vært en stjerne fra junioralder av og har en rutine jeg tror de fleste skiskyttere misunner henne. Hun er et unikum som kommer til å briljere i mange år, sa landslagstrener Stian Eckhoff til NTB.

I motsetning til de norske jentene, som har hatt store problemer på standplass i Hochfilzen, har Dahlmeier kunne bommet to ganger på fire individuelle konkurranser i VM. Sånt blir det edelt metall av.

– Hun skyter så vilt bra. Hun har definitivt funnet nøkkelen på skytinga, i hvert fall. Hun er så sterk, konstaterte Tiril Eckhoff overfor NTB.

– Hun har vært sterk hele sesongen, og at hun treffer så godt med formen til et VM, er jeg imponert over, sa Marte Olsbu.

Resultater søndag VM skiskyting søndag, fellesstarter i Hochfilzen, Østerrike (antall strafferunder i parentes): Kvinner, 12,5 km: Gull: Laura Dahlmeier, Tyskland 33.13,8 (0), Sølv: Susan Dunklee, USA 0.04,6 min. bak (0), Bronse: Kaisa Mäkäräinen, Finland 0.20,1 (1), 4) Gabriela Koukalová, Tsjekkia 0.24,0 (1), 5) Teja Gregorin, Slovenia 0.24,2 (1), 6) Julia Dzjima, Ukraina 0.24,4 (1), 7) Marie Dorin Habert, Frankrike 0.40,3 (1), 8) Dorothea Wierer, Italia 1.05,6 (2), 9) Alexia Runggaldier, Italia 1.06,9 (0), 10) Paulína Fialková, Slovakia 1.14,1 (2). De norske: 12) Tiril Eckhoff 1.16,2 (4), 29) Marte Olsbu 4.33,8 (6).

The German Dahlmeier -The Queen of Biathlon — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) February 19, 2017

Susan Dunklee ledet ut fra den siste stående skytingen, men amerikaneren klarte ikke å stå imot Dahlmeier på sisterunden og havnet 4,6 sekunder bak. Dermed ble det sølv. Begge var feilfri på standplass.

Bronsen gikk til finske Kaisa Mäkäräinen, slått med 20,1 sekunder. Hun hadde én strafferunde.

Med fem gull gikk Laura Dahlmeier forbi Ole Einar Bjørndalens fire VM-gull tatt i mesterskap i både 2005 og 2009.

Tiril Eckhoff skjøt feilfritt på første liggende, men måtte tåle to bom på neste liggende.

To bom ble det også på første stående. Hun var derimot feilfri på den siste skytingen, og endte til slutt på 12.-plass, slått med 1.16,2 minutter.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne i og med at det var den siste dagen her. Det var en bra første og siste serie, men jeg er i skikkelig dårlig skyteform. Dette var mitt dårligste mesterskap siden 2015. Ingen vits i å grave seg ned. Nå er det OL som gjelder, sa Tiril Eckhoff til NRK.

Marte Olsbu startet med en runde på første liggende. Det ble for mange bomskudd i søndagens renn, seks i tallet. Hun endte nest sist av de 30 startende, 4.33,8 minutter bak.

– Det var ikke det jeg hadde håpet på. Det var for dårlig, sa Olsbu.

