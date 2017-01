– Det er Italia på fire hjul.

Saken oppdateres.

For snart ti år siden tok Jarle Haarseth, ved en tilfeldighet, med seg en Fiat 500 hjem fra Italia. Et land han hadde bodd i de siste 15 årene.

Som ingeniør hadde han arbeidet både for Ferrari og Lamborghini, og vel hjemme i Norge prøvde han først å drive et serviceverksted for merkene han kjente godt fra før av. Noe som viste seg å ikke fungere særlig bra.

– De som ikke har mye penger, men har kjøpt seg en Ferrari eller Lamborghini, velger å ha bilene sine minst mulig på service, de synes det er for dyrt. Mens eiere med mye penger velger merkeverksted, sier Haarseth.

Fiat 500 Bilen ble laget fra 1957 til 1975 i nær 3,9 millioner eksemplarer. Over årene i en rekke forskjellige versjoner.

I utgangspunktet var den 297 centimeter lang og utstyrt med en motor på 479 kubikkcentimeter som bød på 13 hestekrefter, vekten var på 500 kilo.

Fra 1960 fikk motoren noe større volum, 499 ccm, og 17 hestekrefter. Denne bilen ble kalt 500 D.

De første årene hadde bilene såkalte «selvmordsdører», det vil si at de er hengslet bak. På midten av sekstitallet fikk 500-en «normale» dører.

Fra 1968, med 500 L, ble interiøret oppgradert.

Siste utgave, 500 R, ble laget mellom 1972 og 1975. Den ble solgt parallelt med den nesten like Fiat 126 i to år.

Fra 1960 ble det også laget en «stasjonsvogn», Giardiniera, der motoren ligger under gulvet i bagasjerommet. Den ble kun levert med selvmordsdører, og laget i 327.000 eksemplarer.

Karosseriselskapet Ghia bygget noen versjoner uten tak, kalt Jolly, som i dag er varianten som er mest verdt. Jolly kom blant annet med kurvstoler.

Fiat 600 er en litt større, likt utseende bil, som ble laget fra 1955 til 1969. Totalt i nær fem millioner eksemplarer, hvorav mange var laget på lisens.

Hos Jarle Haarseth er det 500 D som har høyeste startpris av standardmodellene.

Totalt skal det ha blitt solgt cirka 3500 nye Fiat 500 og 600 i Norge. I 1965 kostet en Fiat 500 10.950 kroner. (Kilder: La Scuderia, «Biler – Norske favoritter» av Stein Inge Stølen og Bård Risan, Wikipedia)

For å se hvordan markedet var for billigere italienske biler i Norge, la han ut Fiat 500-en på Finn.

– Det viste seg at Fiaten fikk langt flere treff på Finn enn Ferrariene jeg hadde lagt ut.

Pasta og Vespa

Med et stort kontaktnett i Italia begynte Haarseth, fra en låve litt nord for Fredrikstad sentrum, å bygge opp bilverkstedet og -forhandleren La Scuderia til å bli en Fiat 500-spesialist.

Han kaller bilen «en del av den italienske folkesjelen, som pasta og Vespa».

– Det er Italia på fire hjul.

Av de 3,9 millionene Fiater som ble laget over nærmere 20 år, skal 600.000 fortsatt eksistere.

Så langt har han solgt rundt 30 til norske kunder.

Bilene Haarseth henter, koster rundt 5000 til 6000 euro. Med moms, litt småfiks og norsk registrering havner de gjerne på cirka 100.000 i Norge.

Finne biler i god stand

– Man kan finne en Fiat 500 til et par tusen euro, men de blir fort veldig mye dyrere når man skal sette dem i stand. Jeg prøver å finne biler som er i god stand, det er fort gjort at det går i minus hvis man går på en smell med 14 dagers arbeid på bilen, i stedet for to til tre dager, sier Haarseth og legger til:

– Uansett tjener staten, med momsen, mer på disse bilene enn meg.

Haarseth sier han har mye på gang i 2017, og at 2016 var et bra år.

– I 2016 solgte jeg syv Fiat 500-er og én Fiat 126, som er nesten samme bilen, men med et mer firkantet karosseri. Den ene av 500-ene solgte jeg to ganger, da hun som bestilte den opprinnelig ikke hadde et sted å ha den, slik at den ble stående ute i hagen hennes, samt at hun kanskje egentlig ikke hadde tenkt så nøye over hva hun kjøpte. Den er nå i Stavanger på Porsche-senteret der.

I tillegg til diverse 500 som er under ferdigstillelse, har Haarseth også et nytt 500-relatert prosjekt på trappene.

Nye prosjekter

– I Italia kommer jeg nå til å ha et lagerlokale i Fano som skal brukes til å lagre fire Fiat 500-er som jeg skal bruke til «Slow Drive»-prosjektet mitt. Dette går ut på å arrangere kjøreturer med nordmenn i disse bilene i naturskjønne omgivelser til flotte steder og gode, genuine restauranter. Både organisert av meg og i samarbeid med folk som allerede er etablert med utleie av lokaler i Italia.

Det mest kuriøse 500-prosjektet Haarseth planlegger i 2017, er å bygge en replika av en Fiat Ghia Jolly, en 500 med kurvstoler og noe som ligner en parasoll som tak.

­– Tror jeg har en mulig kunde på en. Dette vil bli veldig gøy og spennende å få igjennom hos Biltilsynet, sier en optimistisk Haarseth.