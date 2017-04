Bruker du mobilen mens du kjører bil i utlandet? Det kan koste deg dyrt

Saken oppdateres.

– Det er noe i veien med holdningene til enkelte nordmenn for å si det sånn, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen.

Han utdyper:

– De tenker at «boten fra utlandet blåser vi i å betale», men der tar de feil. Boten forfølger deg i utlandet og på vei hjem igjen, sier Engebretsen.

Og skulle du først være uheldig eller sløv med trafikkreglene i utlandet, har det mye å si hvor du er uheldig.

Bunner i kjøpekraft

I Russland får du en bot på 65 norske kroner, mens i Italia kan du risikere å måtte ut med 6000 kroner dersom du blir tatt kjørende med mobiltelefon i hånden.

– Bøtene regnes ut fra kjøpekraften i det landet du er i, forklarer Engebretsen.

– Betal boten på stedet

I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp. Hvis ikke får du en regning du må betale når du kommer hjem igjen.

– For å unngå unødvendige problemer er den klare oppfordringen å betale boten og bli ferdig med det, sier Engebretsen.

Sjef for Utrykningspolitiet i Norge, Runar Karlsen, påpeker at Norge har et strengt straffenivå.

– Mange er bekymret for å blitt tatt av politiet fordi vi har strenge reaksjoner her til lands, og det preger adferden. Jeg kan godt tenke meg at det fører til at man senker skuldrene litt når man er i utlandet. Det er noen som kunne trenge litt mer av den frykten for å bli tatt.

Bruk av mobiltelefon mens du kjører i europeiske land

Land Bøter ved bruk av mobilteleon Østerrike Fra 50 euro Belgia Fra 100 euro Bulgaria 25 euro Krotia 70 euro Kypros 85 euro + 2-4 prikker Tjekkia 35-90 euro + 2 prikker Danmark 67 euro Estland Opp til 200 euro Finland Fra 50 euro Frankrike 135 euro + 3 prikker Tyskland 60 euro + 1 prikker Hellas 100 euro + 3 prikker Italia 160 til 641 euro + 3 prikker Irland 60-90 euro + 2 prikker Island 31 euro Nederland 230 euro Norge 150 euro (1650 NOK) Polen 54 euro Portugal 120 euro Russland 7 euro Spania 200 euro + 3 prikker Sveits 66 euro England 200 pund + 6 prikker Tyrkia 25 euro. Kan bli større avhengig av uaktsomheten.

Kilde: Opplysningene er et samarbeid med NAF og deres søsterorganisasjoner i alle land i Europa. Tallene er dobbeltsjekket med Utrykningspolitiet.