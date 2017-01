Citroën C3 på rett vei

Saken oppdateres.

Citroën er et egentlig et fantastisk bilmerke. Et merke som har produsert bilmodeller som ID/DS, som var så langt foran sin tid, i både design og teknikk, at de ikke virket utdaterte da samlebåndet ble skrudd av etter mange år.

Det er heller ikke mange som har produsert en bilmodell sammenhengende og nær sagt uforandret i 42 år, slik Citroën gjorde med 2CV.

Vi kunne listet opp flere modeller med dype hjulspor i bilhistorien fra den franske produsenten. Felles for dem alle er at de gikk ut av tiden for ganske mange år siden.

De siste tiårene har det virket som Citroën har slitt med å finne ut hva de skal være. Bilene deres har ofte vært som alle andres, og da ser det ut til at kundene i høy grad også har valgt andre merker enn Citroën.

Samtidig er det ikke nødvendigvis god butikk å være helt annerledes, bilkjøpere er i høy grad konservative. Citroën har da heller ikke evnet å være så innovativ som den en gang var, dermed har merket i mange år kjørt rundt i et ingenmannsland hvor hverken entusiastene eller massemarkedet har vært.

Selv om bilhistorien har store og tunge kapitler om Citroën, gir ikke det frisk kapital.

Airbumps

Nå kan det se ut som Citroën begynner å finne frem til noe som ikke gjør skam på slektstreet. For et par år siden kom C4 Cactus, en kompaktbil med snedige detaljer og et originalt utseende, uten at det ble for fjernt.

C3 tar med seg mange av de samme designelementene over i småbilsjangeren. Som de smale frontlyktene og polstringen på sidedørene – såkalte «airbumps». I tillegg har Citroën tatt sjansen på å leke enda litt mer med former og fasonger.

Det føles som Citroën er på sporet av noe av arvestoffet sitt.

Tekniske data: Citroën C3 PureTech 110 Pris: 211.000 kroner Pris testbil: 232.500 kroner Motor: 3 syl. Bensin. Turbo. 1199 ccm. 110 hk v. 6000 o/min. 205 Nm v. 1500 o/min. Aks: 10,4 sekunder Toppfart: 188 km/t Forbruk: 0,46 l/mil (blandet) Utslipp: 103 g/km CO2. 31,7 mg/km NOx. Mål (LxBxH): 3996/1749/1474 mm Bagasjerom: 300/922 liter Egenvekt: 1050 kilo Tilhengervekt: 600 kilo

Fronten ser kanskje litt vel brutal ut, men dette er en så pass liten bil at det uansett ikke blir for monumentalt.

Varianten vi tester, har en festlig blanding av materialer og farger som går igjen utvendig som innvendig.

Det er gjennomført og fikst gjort. Alt sammen i en bil som er billig. C3 med 68 hestekrefter starter på 163.000 kroner, skal man finne noe billigere er man nede på mikrobiler.

Frisk motor

Testbilen ligger riktignok et stykke over dette i pris, ikke minst på grunn av en kraftigere motor.

110 hestekrefter fra en 1,2 liters bensinmotor med tre sylindre. Med andre ord samme effekt som Golf GTI hadde da den kom for første gang. Og det er en svært frisk motor.

Maks effekt er ved 6000 omdreininger, og den liker seg godt på høye turtall, og ikke så godt på lave. Det er knapt trekkraft før motoren spoles opp til 1500 omdreininger, og med en ganske lang kløtsjgang blir det fort en del rusing før man venner seg til dette.

Men gøy blir det. Riktignok medfører det et drivstofforbruk som minner lite om det som står i brosjyren, men bonusen får være at lyden fra motorrommet er som en hissig humle i et glass.

Lett

Det er lett å bli glad i C3. Den ser morsom ut, har masse utstyr – mye nyttig og litt unyttig, og den innvendige designen følger opp lekenheten fra utsiden.

I byen er bilen i sitt rette element. På motorvei blir den vel lett på tå. Styringen er fjærlett, og C3 føles ikke videre stabil i høyere hastigheter.

Her spiller nok også den korte akselavstanden inn. På svingete vei tar den seg litt sammen, med ett hjul i hvert hjørne og en egenvekt på litt over ett tonn er det lettbent moro.

Når man sitter i en bil som er rett under fire meter lang, er det selvsagt ikke å forvente at fem volleyballspillere får det komfortabelt, men med store glassflater og grei takhøyde føles bilen overraskende romslig.

C3 er nok ikke en bil som vil skrive seg inn i Citroëns historiebok med tjukke bokstaver, men den hinter om en morsommere utvikling for det klassiske merket i tiden som kommer.