De forsøker å gjøre som Tesla

Saken oppdateres.

Dette er selskap som har startet med blanke ark, uten en lang bilhistorie. Slik Tesla gjorde.

Felles for dem er at de ennå ikke er i gang med fullskala produksjon, men et par av dem er ikke langt unna.

Detroit Electric er et av selskapene som er der, og de har allerede en norsk importør. Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.

I fjor sommer var Detroit Electric’ konsernsjef, Albert Lam i Norge, og viste frem to prototyper av deres første bil.

SP: 01 er en liten, og svært kvikk, sportsbil basert på Lotus Elise. Akkurat slik Tesla startet med sin Roadster. Uten at Lam ville gå med på at de kopierte Elon Musk sin idé.

– Vi prøver ikke å følge Tesla. Bilen vi har her, er et resultat av syv års utvikling. Denne ene modellen definerer merket, og vi må treffe med den. Tesla Roadster har kommet og gått. Nå er SP: 01 den eneste sports-elbilen på markedet, sa han.

Norsk pris: 1,2 millioner

Den har en batteripakke på 37 kWh som skal gi SP: 01 en rekkevidde på 288 kilometer.

Bilen gjør null til hundre på 3,9 sekunder og effekten tilsvarer 286 hestekrefter. Den veier 1175 kilo.

– Produksjonen starter i mai, og vi kommer til å henvende oss til kundene etter det, slik at de slipper å vente på bilene, sier Jan Petter Kamark, daglig leder i Carpoint.

Han regner med at startprisen i Norge blir rundt 1,2 millioner kroner, og understreker at konstruksjonen er svært avansert, med mye karbon.

Detroit Electric tegnet nylig en stor avtale med et kinesisk selskap, noe Kamark er svært positiv til, og som han sier vil gjøre det enklere å gjennomføre de videre planene.

Dette vil trolig innebære at de om ett års tid vil komme med en større sportsbil og i 2019 lanserer en sedan «på størrelse med Audi A6.» Målet på sikt er en produksjon som ligger mellom 50.000 og 60.000 biler i året.

Hyperbil

Fra et land som i liten grad er kjent for sin bilproduksjon. Kroatia, kommer Rimac.

Allerede i 2013 var grunnlegger Mate Rimac i Norge og viste frem en prototyp.

Siden den gang har han fortsatt utviklingen av bilen og fått med en nordmann på laget. Jens Sverdrup, fra Fredrikstad, er Rimac sin distributør for Europa og det amerikanske kontinentet.

Han har tidligere blant annet jobbet for den svenske superbilprodusenten Koenigsegg.

Rimac Concept One er en rendyrket sportsbil, med ekstreme ytelser for kunder med tykk lommebok.

– Det er en hyperbil. Concept One begynner på 1,2 millioner dollar, sier Sverdrup.

I reklamematerialet på deres hjemmeside kan man se bilen akselerere kjappere enn Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari og Tesla Model S P90D. Og den er klar for levering.

– Bilen er i produksjon. Forhandlere kommer å bli publisert fra mars og utover, så langt er det tre, og de kan alle klassifiseres som flaggskipsforhandlere.

Sverdrup sier dette er berømte sportsbilforhandlere med lang historikk som representerer kjente merker, og at de første bilene allerede er levert til kunder.

– Vi har i første omgang konsentrert oss om USA og hovedmarkedene i Europa, som Storbritannia, Tyskland og Sveits, men det finnes planer for Skandinavia også.

Rimac har utviklet batteriene selv, og det sies nå at Aston Martin skal bruke Rimac sin teknologi i sine kommende elbiler.

Per i dag har Rimac 300 ansatte, og Sverdrup regner med at det kommer til å øke til 400 i løpet av året.

Lang rekkevidde

I San Francisco, USA, har selskapet Lucid begynt å ta imot forhåndsordrer på Air, en firedørs luksussedan med 1000 hestekrefter.

Depositumet er på 25.500 dollar, 213.000 kroner, for lanseringsutgaven 255, mens det ligger på 20.000 kroner for den vanlige utgaven.

– Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier Lucid i en pressemelding.

Lucid sier bilen har en rekkevidde på hele 64 mil og gjør null til hundre på rundt 2,5 sekunder. Bilene skal bygges i Arizona, med produksjonsstart i 2018.

Batteriene utvikles i samarbeid med Samsung.

Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.

Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles. De ble grunnlagt i 2014 og samarbeider med det kinesiske elektronikkselskapet LeEco.

I januar viste de frem sin produksjonsklare elbil FF91, hvor de skal ha fått over 60.000 reservasjoner, hver av dem verdt 40.000 kroner, i løpet av et par døgn. De godtar foreløpig bare slike forespørsler fra USA, Canada og Kina.

Lønnsomhet tar tid

Bilene skal bygges på en fabrikk i Nevada, som er under bygging, hvor de har garantert for en investering på åtte milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene.

FF91 skal ha 1050 hestekrefter fra et batteri på 130 kWh, med en oppgitt rekkeviddevidde på 70 mil i den europeiske syklusen. Det er en stor bil, 525 centimeter lang og 228 centimeter bred.

De sier første bil skal leveres i 2018. Det er ventet at den blir svært dyr.

Ifølge Autoblog skal konsernsjefen for LeEco, som sikrer Faraday Future sin økonomi, sagt at den i hvert fall kommer til å koste under 2,5 millioner kroner.

Tre ganger så mye som Tesla Model X P90D koster i USA.

Hvis disse selskapene klarer noe lignende det Tesla har fått til, kan det likevel ta lang tid før de tjener penger. Da Tesla nylig la frem resultatet for fjerde kvartal av 2016 viste bunnlinjen drøyt én milliard kroner i minus.

Mye av dette er riktignok investeringskostnader, men det er samtidig et bedre resultat enn det de viste for ett år siden.