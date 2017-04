Denne bilen har solcellepanel på taket

Saken oppdateres.

Toyota Prius var i mange år en helt egen sjanger. En hybridbil i et hav av kompakte biler med konvensjonell motor.

De senere årene har de hybridene kommet fra flere hold, men Toyota har i liten grad involvert seg i den ladbare ligaen.

Prius har hatt ledning, men det har ikke vært en bil det er blitt solgt stort av.

Toyota Prius Plug-in Solar PHV Pris: 344.200.- Pris testbil: 349.400.- Motor: 4 syl. Bensin/elektrisk. 1797 ccm. 98 hk v. 5200 o/min. 142 Nm v. 3600 o/min. Elmotor. 92 hk 162 Nm 8,8 kWh. Samlet effekt 122 hk 300 Nm. Aks: 11,1 sekunder Toppfart: 162 km/t Elektrisk rekkevidde: 63 km Forbruk: 0,1 l/mil (blandet) Utslipp: 22 g/km CO₂. 0,8 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4645/1760/1470 mm Bagasjerom: 360/1204 liter Egenvekt: 1530 kilo

I fjor kom Prius med en ny generasjon, med en drivlinje som var litt friskere enn forgjengeren, og nå kommer versjonen med en ladbar, hybrid, drivlinje.

Denne gangen skal det nok satses mer på denne versjonen av Prius. Importøren regner med å selge over 1000 slike i år, og bilen har flere interessante løsninger.

– En bil for de drivstoffgjerrige

En snedig nyhet er solcellepanelet på taket som er med på å lade batteriet. Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.

Batteripakken er utvidet til 8,8 kWh, og elmotorene er langt kraftigere enn før. Effekten skal være på 92 hestekrefter, og den har en elektrisk toppfart på 135 kilometer i timen.

Rekkevidden er oppgitt til drøyt seks mil, og fleksibiliteten i systemet gjør at man faktisk kan kjøre elektrisk så å si hele tiden under daglig bruk.

For mest mulig utslippsfri kjøring kan man låse den i et modus der den tar det litt mer med ro og bruker mindre krefter.

Vi lot stort sett bilen selv bestemme miksen av motorer, noe som likevel ga et bemerkelsesverdig lavt forbruk.

Etter å ha kjørt en rekke av dagens ladbare hybrider er vi vant til at man gjerne må gange det oppgitte forbruket med tre når man bruker den som vanlig. Det må man her også, det legger ikke Toyota skjul på, men de sier at den ifølge EU-syklusen bruker 0,1 liter bensin pr. bil, som resulterer i 0,3 liter i den virkelige verden.

Og det er grunn til å tro at de som ønsker å være ekstra drivstoffgjerrige kan få tall som nærmer seg det oppgitte.

Erfaring

Toyota har lang erfaring med drivlinjer av denne typen, og det viser de med Prius. Måten de to motorene veksler på er totalt sømløs, noe som slett ikke er tilfellet i mange mye dyrere plugin hybrider.

Elmotorens egenskaper gjør også at man får utnyttet den veldig godt. El-enheten er både sterk og fleksibel nok til at bilen, hvis man får ladet jevnlig, i det daglige går som en elbil.

Teknisk sett er dette den kanskje mest imponerende ladbare hybriden i dag.

Kjøremessig er det ikke like heftig. Riktignok er den nye Prius-generasjonen langt bedre på veien enn de foregående, men det er fortsatt en ganske bedøvende kjøreopplevelse. Bilen har en trinnløs girkasse som serverer en distansert og tam levering av krefter.

Man får i liten grad glede av elmotorens umiddelbare og friske dynamikk. Styringen er nummen og man blir fort mer interessert i forbruksmålerens absurd lave tall enn hvor man befinner seg på i turtallsregisteret.

– Umulig å være likegyldig til designen

Rent praktisk er den heller ikke helt på topp. Den spesielle takformen og høye hekken gir begrenset sikt bakover, med en horisontal sprosse rett over bakruten i siktlinjen.

Bagasjerommet lider av en den større el-enheten. Sammenlignet med den vanlige Prius er det 150 liter mindre volum, på den annen side så er det større enn den man finner i Volkswagen Golf GTE.

Selve utseendet er fortsatt i en egen klasse. Prius har fra første generasjon sett spesiell ut, og med denne utgaven er vi godt inne i avantgardismen.

Det er så mye krinker og kroker og linjer og rare lykter at det er umulig å være likegyldig til designen.

Teknisk sett er det lett å la seg rive med, men man kjenner fort at dette er en bil hvor transport er det viktigste. Man kommer seg fra A til B, hva som skjer imellom de to bokstavene er ikke så viktig.

Men det som er helt sikkert er at man gjør det på markedets mest drivstoffeffektive måte om man må involvere en motor som går på fossilt brennstoff.

+

Forbruket

Smidig drivlinje

God elektrisk rekkevidde

–

Kjøreopplevelsen

Designen går utover det praktiske