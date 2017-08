Denne bilen venter mange på

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

Volvo er midt inne i en av bilhistoriens raskeste overhalinger av porteføljen. I løpet av et par år vil hele modellinjen ha blitt totalt fornyet, i tillegg er det ventet biler som fyller ut det eksisterende modellutvalget.

Akkurat nå er det den modellen som er aller viktigst for den norske markedet, som rulles ut på nytt. Forrige generasjon XC60 rakk å bli nesten ti år, og så sent som i fjor var dette den Volvo-modellen som solgte best i Norge.

Segmentet er i all hovedsak nyhetsdrevet, og i solid vekst, så det er all mulig grunn til å tro at Volvo-forhandlere over det ganske land må brette opp ermene i tiden som kommer.

Tekniske data Volvo XC60 T5 Inscription Pris: 770.000 kroner Pris testbil: 991.175 kroner Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1969 ccm. 254 hk v. 5500 o/min. 350 Nm v. 1750 o/min. Aks: 6,8 sekunder Toppfart: 220 km/t Forbruk: 0,72 l/mil (blandet) Utslipp: 167 g/km CO₂. 17,2 mg/km NOx Bagasjerom: 505/1432 liter LxBxH: 4688/1902/1658 mm Egenvekt: 1739 kilo Tilhengervekt: 2400 kilo

Ekte premium

Bilen har klare likhetstrekk med storebror XC90, som ble lansert i fjor. At XC60 er rundt 30 centimeter kortere, gjør at den ser litt kulere ut.

XC90 er en svær bil, som kan virke litt baktung. På XC60 sitter proporsjonene veldig godt, ikke minst med tanke på at det er en SUV, med de designmessige utfordringene det gir.

Innvendig følger den i sporene til de andre nye Volvoene. Det betyr eleganse.

Der produsenten tidligere påsto at de var premium uten å nå helt opp til de merkene som faktisk var det, er det nå flere etablerte premiummerker som bør følge godt med på hva Volvo finner på.

Volvos ståltro på en berøringsskjerm så å si uten knapper involvert, er ikke like heldig. Mange av valgene som man ønsker å ha jevnlig tilgang på, ligger i undermenyer, og det er litt krøkkete å manøvrere seg rundt. Det medfører at man tar oppmerksomheten unødig mye vekk fra veien.

Selvsagt vil man over tid finne fortere frem, men det involverer fortsatt mange presise trykk på skjermen.

I bykjøring blir flere av sensorene stresset av at det er gjenstander og annet i nærheten av bilen, hvilket det jo som oftest er når man kjører i by.

Sportslig

Testbilen er en XC60 T5, hvilket vil si en bensinmotor på fire sylindre som yter solide 254 hestekrefter. En motor som kler bilen veldig godt, og som er morsommere å bruke enn D5-motoren.

XC60 med T5-motor er kvikk og ganske leken, og den gjør XC60 til en bil som føles langt mer sportslig en storebroren.

Bilen tar svinger uten å krenge mer enn nødvendig. Den vil lene seg på ytterste forhjul og henfalle til understyring når den bli hardt presset, men det skjer først når den kjøres på en måte som ikke vil falle i smak hos passasjerene.

Styringen er SUV-ullen, men føles samtidig kvikk og presis, så om man ikke har noen særlig følelse av underlaget, følger i hvert fall bilen naturlig med de bevegelsene man gjør. Komforten er ikke langt unna den større broren.

Pluss og minus - dette mener vi + Designen Fine kjøreegenskaper Interiøret – Overivrige hjelpemidler Prisen

Hybriden

XC60 har alt av nyere sikkerhetsteknologi, det er selvsagt bra, men det kan fra tid til annen føles som hjelpemidlene er i overkant ivrige.

Volvo XC60 T5 har en startpris som legger seg på premiumnivå, hvilket den forsvarer.

Det som er mer problematisk for testbilen, er rekkekompis XC60 T8, den ladbare hybriden, som koster 35.000 kroner mindre og samlet sett har 153 hestekrefter mer. Det er vel bare dieselversjonen som er enda mindre salgbare enn bensinversjonen innenfor våre grenser.

For i Norge dreier alt seg om den ladbare hybriden T8. Importøren sier at ni av ti velger en XC60 som både har bensin og elektrisk motor.

Men skulle man av en eller annen grunn ha behov for de 40 literne med bagasjeplass som forsvinner om man velger utgaven med to motorer, virker XC60 T5 som versjonen med den beste motormiksen i XC60-utvalget.

Konkurrenter

Alfa Romeo har nylig debutert som SUV-produsent med Stelvio. Den ser stilig ut og kan leveres med en bensinmotor på 280 hestekrefter, til en lavere pris enn XC60.

Audis nye Q5-modell ser litt tammere ut, men har et interiør som overgår XC60. Den er tilgjengelig med en så å si lik motor til omtrent samme pris som Volvoen.

BMW er snart klar med en helt ny generasjon X3, men vil i starten ikke ha en motor som matcher testbilen.

Jaguar F-Pace er noe større enn XC60, er stilig – til SUV å være – og kan leveres med 250 hestekrefter. Startprisen ligger på vel 810.000 kroner.

Jaguar kommer også om ikke lenge med en mindre SUV, kalt E-Pace.

Mercedes-Benz GLC har ingen motorer som ligger i samme landskap som XC60 T5. Range Rover ruller i disse dager ut Velar, den kommer med en 250 hestekrefters bensinmotor, men er priset langt over XC60.

Segmentets beste kjøremaskin er Porsche Macan, versjonen med 250 hestekrefter bensin har en startpris på over millionen.