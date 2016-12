Derfor bør du revurdere å la barnet ha nettbrett i bilen

Saken oppdateres.

Det er fristende å la barna i baksetet sitte med et nettbrett, men er uhellet ute, kan brettet bli til et livsfarlig prosjektil.

– Bruk hodet, ikke mist det. Et nettbrett kan bli et «hammerslag» i seteryggen eller i bakhodet på føreren. Et brett veier under en kilo. Usikret i baksetet vil dette treffe seteryggen foran med en kraft på 24 kg ved en bråstopp i 50 kilometer i timen. Økes farten til 70, vil kraften bli 36 kilo, og ved 100 kilometer i timen er den på hele 96 kilo, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

De siste to årene har det ikke vært noen dødsulykker i juletrafikken , og nå håper Gustavsen at folk fortsetter å være aktsomme i trafikken.

– Folk er stort sett flinke og tar det med ro. Men vi er likevel litt urolige. Stor trafikk, sammen med krevende vei- og værforhold i desember, betyr økt risiko. Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje. Vi skal ha alle trygt frem i jula, sier Gustavsen.

Han trekker frem at det er viktig at folk pakker fornuftig når all bagasje, inkludert gaver og skiutstyr, skal med.

Stor fare

– Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak slynges fremover. Dette utgjør en stor fare for fører og passasjerer. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker.

Vegvesenet kjenner til ulykker hvor personer har overlevd kollisjonen, men har omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last i bilen.

De minner også om at mange kjører på veier de ikke kjenner så godt, og at man må tilpasse farten både etter dette og føreforholdene.

I juletrafikken i 2015 ble det registrert 83 alvorlige ulykker, uten omkomne.

– Dødsfall og skader er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenets lasteråd: