Disse bilene har flest feil

Det er ikke nødvendigvis de dyreste bilmerkene som har best kvalitet.

Ifølge resultatene fra amerikanske J.D. Powers årlige VDS-undersøkelse er noen av de mest kjente bilmerkene også de som får rapportert flest feil på bilene sine.

Vehicle Dependability Study (VDS) Studien er inne i sitt 28. år, og gjennomføres av det amerikanske analyseselskapet J.D. Power, som er ledende leverandør innen forbrukerinnsikt, rådgivning og data og analyser.

Studien måler bilens pålitelighet ved å analysere problemene i løpet av de siste 12 måneders eierskap.

Da sjekkes blant annet: funksjoner og kontroller; motor og girkasse, navigasjon; oppvarming og avkjøling, samt den totale kjøreopplevelsen.

Over 35.000 bileiere er med årets undersøkelse.

Overlegen seier nok en gang

For sjette år på rad kaprer Lexus seieren, som i år deles med Porsche.

Det gjør dem til de mest pålitelige bilmerkene, ettersom begge har 110 rapporterte problemer pr. 100 biler.

– Lexus er luksusmerket til Toyota, og gjør det alltid bra, bemerker teknisk konsulent i NAF, Per Audun Bergerud.

Katastroferesultat for Fiat

Det samme kan man ikke si om storkonsernet FCA (Fiat Chrysler Automobiles), som har fem ulike merker med i undersøkelsen: Chrysler, Dodge, Ram, Jeep og Fiat.

Sistnevnte ender desidert sist med 298 problemer pr. 100 biler. Jeep kommer på nest sisteplass med 209 problemer, og like etter følger Dodge og Ram.

– Det kan ikke være noe moro å være Fiat-selger nå, for å si det sånn. De ligger ikke bare så vidt i bunn, her ligger de skikkelig i bakken. Fiat hadde sin storhetstid i Norge på 60-tallet, og siden den gang har det ikke vært noe særlig marked for Fiat-biler i Norge, sier Bergerud.

Av andre merker kommer også Nissans luksusbil Infiniti blant de fem dårligste.

– Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke – spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D. Power, Dave Sargent, til bransje-nettstedet Automotive News.