Høyere fartsbøter: Over 10.000 i bot for den som kjører for fort

1. januar økte prisene på fartsbøter, og du kan nå få en bot på 10.400 kroner ved fartsoverskridelse. Enkelte fartsbøter har økt med 30 prosent. Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.

Ifølge Stein-Olaf Røberg, distriktsleder for Øst og Innlandet politidistrikter, synder norske bilister mest mot fartsovertredelser og mobilbruk.

Bruk av håndholdt mobil bak rattet bøtelegges nå med 1650 kroner.

– Vi har mange fartskontroller på ulike steder i Norge, siden det er fartsovertredelser vi skriver ut flest av. I fjor beslagla Utrykningspolitiet rundt 5300 førerkort, sier distriktslederen.

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen, mener folk bruker mobil i altfor stor grad ved kjøring.

– Folk har overdreven tro på egen kjøring og tror de både kan tekste og kjøre samtidig. Skal du kjøre trygt må du holde fokus og konsentrere deg om kjøringen. Det klarer du ikke om du har blikket på tastaturet og er opptatt med en sms eller å ringe, sier Årøen.

– Regler overses med vilje

Årøen forteller at de er opptatt av trafikksikkerheten og at bøter skal svi når man bryter trafikkreglene.

– Dersom bøter skal fungere, må de virkelig svi i lommeboken. Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot. Kanskje har de allerede mistet lappen og har slik sett lite å tape.

Dette er noen av de nye bøtesatsene:

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er på

NÅ FØR 5 km/t 750 kroner 600 kroner 10 km/t 2050 kroner 1600 kroner 15 km/t 3700 kroner 2900 kroner 20 km/t 5350 kroner 4200 kroner 25 km/t 8300 kroner 6500 kroner

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er på

NÅ FØR 5 km/t 750 kroner 600 kroner 10 km/t 2050 kroner 1600 kroner 15 km/t 3300 kroner 2600 kroner 20 km/t 4600 kroner 3600 kroner 25 km/t 6250 kroner 4900 kroner 30 km/t 8300 kroner 6500 kroner 35 km/t 9950 kroner 7800 kroner

Når fartsgrensen på motorvei er 90km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er på

NÅ FØR 36 km/t til og med 40 km/t 10.400 kroner 9000 kroner

(Kilde: Lovdata/Samferdselsdepartementet )

– 130.000 turer kjøres i rus hver dag

Det kan være mange årsaker til at nordmenn bryter trafikkreglene. Årøen mener at noen regler brytes fordi folk ikke kjenner reglene, mens andre brytes fordi folk gir blaffen.

– Mange regler overses med vilje. Eksempelvis vet vi at folk ofte kjører for fort for å komme raskest mulig frem, selv om de vet at fartsgrensen skal følges. Vi er opptatt av at folk skal forstå at fartsgrenser er satt for å redde liv og unngå ulykker.

I fjor mistet 135 personer livet i trafikken, forteller Årøen. De fleste trafikkulykker skyldes førerfeil.

– Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken, fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme. Fart er en hovedårsak til mange av ulykkene på norske veier. Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.