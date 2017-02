Elbilene nordmenn venter på

Saken oppdateres.

Det kan nå se ut som vi er over i en ny fase for elbilene. I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla. Og de kommende årene vil en rekke bilprodusenter levere sine første elbiler.

Renault har akkurat lansert Zoe med 40 mils rekkevidde, Volkswagen e-Golf er klar med 30 mil på vårparten, mens Opel Ampera-e skal klare 50 mil når den lanseres her tidlig på sommeren.

Det er også mulig at Tesla rekker å lansere Model 3, en mellomstor bil med over 30 mils rekkevidde, sent i 2017.

Kraftige saker fra Audi

I 2018 kommer Audi på banen.

– Vår fullelektriske SUV Audi e-tron quattro er på gang neste år. Interessen rundt bilen fra forhandlere, og ikke minst kunder, har vært formidabel, så vi legger ikke skjul på at dette er noe vi gleder oss til, sier Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonssjef i Audi.

Han sier konseptbilen, som skal være temmelig lik produksjonsbilen, har en batterikapasitet på 95 kWh og en rekkevidde på mer enn 500 kilometer. Det er en ganske stor SUV, med mye krefter. Effekten skal tilsvare 435 hestekrefter, og null til hundre tar 4,6 sekunder.

Jaguars første

Jaguar skal også debutere som elbilprodusent neste år, med I-Pace.

– Det er stor pågang fra norske kunder. Vi har pr. i dag cirka 1400 som har meldt interesse for å kjøpe bilen, sier Jacob Moer Aanonsen, salgssjef for Jaguar Land Rover Norge.

I fjor ble det registrert 359 nye Jaguarer i Norge, det beste tallet de noen gang har hatt.

I-Pace skal lanseres i Norge i andre halvår 2018. I-Pace er bygget som en elbil fra grunnen av, slik at de har kunnet utnytte plassen maksimalt. Selve kupeen er trukket lengre frem, som en følge av elmotorens beskjedne størrelse, noe som igjen har gjort at den innvendige plassen skal være stor.

Motoren og batteripakken skal være utviklet av Jaguar, og de sier rekkevidden er på 50 mil. I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer, med en 50 kilowatts lader. Batteripakken er på 90 kWh og ligger i gulvet.

Elektrisk X3

BMW har hatt i3 på veien siden 2013. Den fikk en kraftigere batteripakke i høst, men utover det har det vært tynt med elektriske nyheter fra BMW siden introduksjonen av i3.

– Jeg kan dessverre ikke dele alle kommende nyheter, men noen drypp er: Helelektrisk Mini i 2019, helelektrisk BMW X3 i 2020 og BMW iNEXT i 2021, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Han legger til at BMW vil fortsette med å rendyrke BMW i-modeller, i tillegg skal de elektrifisere andre modellrekker.

Porsche Mission-E

Porsche har bekreftet at elbilen Mission-E kommer i 2019.

– Selv om vi ikke aktivt har kommunisert at bilen kommer, har vi allerede relativt lange lister med interessenter hos våre forhandlere, sier Morten Scheel, administrerende direktør hos den norske Porsche-importøren.

Scheel sier at Mission-E skal ha de samme sportslige egenskapene som man finner i dagens biler fra merket.

– På bakgrunn av foreløpig etterspørsel jobber vi allerede med å sikre en høy andel av produksjonen til Norge, sier han.

– Det endelige gjennombruddet

Parallelt med utviklingen av nye elektriske biler, skal BMW-gruppen, Daimler AG, Ford Motor Company og Volkswagen-konsernet, med Audi og Porsche, bygge 400 ladestasjoner i Europa i år, og innen 2020 skal dette bli til «tusenvis».

– De tradisjonelle bilprodusentene har endelig våknet, og kappløpet er i gang. Toppledernes uttalelser i forbindelse med nyheten vitner om at de nå mener alvor med elbilsatsingen, sa Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, i forbindelse med at dette samarbeidet ble offentliggjort høsten 2016.

Så langt har det vært Norge, og til en viss grad Nederland, som har hatt en strategi rundt elbiler.

I 2016 var 15,7 prosent av alle nye biler i Norge elektriske. I 2015 var tallet 22,4 prosent, mens i land nummer to på listen, Nederland, var 9,7 prosent av nye biler elektriske.

Sverige på 3. plass har en andel på 2,6 prosent i 2015, ifølge en undersøkelse gjort av PA Consulting.

– Dette er det endelige gjennombruddet for elbilen som langdistansekjøretøy i Europa. Utenfor Norge har omkvedet lenge vært at elbilen er en bybil, selv om vår erfaring viser noe annet. Nå kommer resten av Europa til å virkelig få opp øynene for elbilen.

Kommende elbiler fra andre store bilprodusenter:

Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år, og satser milliarder av kroner på teknologien. De har sagt at de skal komme med en el-SUV med en rekkevidde på 48 mil i 2020.

Mercedes-Benz satser kraftig på en ny modellrekke under navnet «EQ», som skal være noe lignende i-serien til BMW. Først ut er trolig en SUV på størrelse med GLC. Det er ventet at den er på veien innen to til tre år.

Mazda har tidligere virket helt uinteresserte i elbiler, og hybridbiler, men bekreftet på slutten av 2016 at de vil være klare med en elbil i 2019.

Skoda begynner med helelektriske biler i 2019 og skal ha fire til fem slike innen 2025.

Toyota var i flere år avvisende til elbiler, men i høst snudde selskapet, og nå ser det ut til at de innen 2020 vil komme med masseproduserte elbiler med lang rekkevidde.

Volkswagen har vist konseptbilen I.D. og har i kjølvannet av dieselskandalen satt av store summer på å utvikle biler med utslippsfrie drivlinjer. I 2020 skal de lansere en ny generasjon elbiler, under fellesnavnet I.D. Selskapet sier de skal selge én million elektriske biler i 2025

Volvo viste på vårparten i fjor frem deres nye 40-serie på konseptstadiet, hvor plattformen bilen bygges på er klargjort for et elektrisk drivverk. De har sagt at de vil komme med en elbil i 2019 basert på 40-seriens plattform og at det også vil komme en som tar utgangspunkt i samme plattform som XC90.