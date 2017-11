Elbiler utstyres med kunstig lyd: – Prøver å gjøre elbiler til et problem

Over 4000 klare for Deep Purple

Fra 2019 skal alle nye elbilder utstyres med en kunstig lyd som gjør det lettere for fotgjengere å oppdage de stillegående kjøretøyene i trafikken.

Påbudet, som kommer fra EU og som etter alt å dømme også kommer til Norge, går ut på at elbilene ved kjøring på lav hastighet skal utstøte en kunstig lyd som gjør det tryggere spesielt for blinde og svaksynte.

Noen biler har allerede denne funksjonen, men med en av-knapp som gjør det mulig å skru av systemet. Om et drøyt år blir det påbudt, uten mulighet for å skru det av.

Trafikksikkerhetstiltaket får Blindeforbundet til å juble.

Mener lyd er best

– I en undersøkelse for et par år siden svarte hver tredje synshemmede at de opplever utrygghet i trafikken på grunn av stillegående kjøretøy. Når stillegående biler kjører på lav hastighet får man heller ikke hjulstøy som man får ved høyere hastigheter. En elbil som akselererer, kommer fort opp i fart. Er sjåføren da uoppmerksom kan det gå veldig galt om noen skulle bli truffet av en bil i et kryss eller et fotgjengerfelt – fordi man ikke ser eller hører bilen, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

Han møter motstand i Elbilforeningen. De ønsker en så stille bilpark som mulig for å redusere støy. Men Fuglerud mener hensynet til fotgjengernes sikkerhet må gå foran.

– Man kan ikke kreve at folk skal slutte å gå med hodetelefoner når de er ute og går, bare fordi det er kommet elbiler. Da må man heller finne en annen måte å løse det på.

– Er den løsningen dette AVAS-systemet?

– Et lydsystem vil være gunstig. Men den lyden bilen skal utstøte bør høres ut som en bil, slik at det ikke blir en kakofoni av lyder. Lyden av en bil vil være en enkel referanse.

Fuglerud sier at Det internasjonale blindeforbundet mener stillegående biler bør gi fra seg ekstra med lyd helt opp til 50 km/t. Det nye EU-kravet dreier seg om kjøring i hastigheter under 20 km/t.

– Blir som å rygge inn i fremtiden

Dette var nylig tema på et seminar i regi av SINTEF i Oslo. Truls Berge i SINTEF fortalte at det årlig dør 270.000 fotgjengere i trafikken globalt.

Men det er delte meninger om denne AVAS-teknologien er rett vei å gå. Og hvordan dette blir i praksis i Norge er ennå ikke avgjort.

Et sentralt spørsmål er om man må utstyre stillegående biler med en støykilde for å ivareta sikkerheten til ulike grupper myke trafikanter.

Ståle Frydenlund i Elbilforening mener dette blir å rygge inn i fremtiden.

– Vi vet at stadig flere biler blir nullutslippsbiler med lavt støynivå. I takt med dette vil det bli mindre trafikkstøy i bysentra og tett befolkede områder. Som igjen betyr at man vil oppfatte stillegående elbiler lettere, sier Frydenlund.

– Det finnes teknologi som vil kunne løse dette. Det kan for eksempel være områdebegrenset, altså at man har AVAS innenfor et begrenset område, gjerne GPS-basert. Grupper som ønsker og eller trenger det kan få varsel på smarttelefonen sin i områder med mye trafikk. Vi oppfatter det som negativt at vi ender opp med en kakofoni av lyder i et bymiljø når vi ønsker mindre trafikkstøy.

– På feil spor

Elbilforeningen har foretatt en undersøkelse blant elbilførere i Norge. Over 80 prosent oppgir at de aldri har opplevd farlige situasjoner grunnet bilens lave lyd. Uoppmerksomme fotgjengere med hodetelefoner eller håndholdt elektronisk utstyr utgjør hovedutfordringen i trafikkbildet, sier Elbilforeningen.

Frydenlund sier han er redd for at AVAS-teknologien kan gi en falsk trygghet for fotgjengerne. Men understreker at han ikke ønsker å legge seg ut med Blindeforbundet.

– Vi erkjenner at det er en utfordring ikke å se. Det handler ikke om at vi ikke sympatiserer med det. Men vi mener teknologien kan brukes til å løse samfunnsmessige utfordringer som dette. Det kan virke som det har gått litt fort både i EU og her i Norge. Det gjenstår å se om det er tid nok til å finne en annen måte å løse dette på.

– Stillegående bensin- og dieselbiler vil ikke ha krav om AVAS. Da blir det til at man prøver å gjøre elbil til et problem snarere enn en løsning på problemet med utslipp og støy. Da er vi på feil spor, sier Frydenlund.