En helt vanlig bil – Kodiaq er Skodas første skikkelige SUV

Saken oppdateres.

Merkelig nok er dette Skodas første skikkelige SUV. De har riktignok hatt Yeti på menyen i flere år, men det er mer en crossover, i beste fall en liten SUV.

Man skulle trodd at de ville vært på denne ballen for lenge siden. De har gang på gang vist at de kan lage veldig skikkelige familiebiler, og det er mange år siden familiene begynte å migrere over til dette lett forvokste transportmiddelet.

I Volkswagen-systemet, som Skoda er en del av, har Tiguan vært en stor suksess i en årrekke, og Audi har diverse Q-biler, fra Q2 til Q7. Så plattformer og teknikk har vært hyllevare i lang tid.

Stor

Kodiaq deler plattform med nevnte Tiguan, men Volkswagen-konsernet har selvsagt ikke laget en identisk bil. Skodas SUV er betydelig større, fra front til ende er den 470 centimeter lang, noe som plasserer den midt imellom Tiguan og Volkswagens største SUV, Touareg.

Samtidig ligger den ikke så langt over Tiguan prismessig. Testbilen er snaut 20.000 kroner dyrere enn en tilsvarende Tiguan.

Kanskje ikke så rart at importøren kan fortelle om nær tusen bestillinger før den har truffet norske butikker.

Utseendemessig er det ikke akkurat en bil som gjør så mye ut av seg. Skoda lager nemlig ikke biler for folk med visuell utestemme.

De lager derimot biler som er akkurat det de ser ut som. Dette er en ganske stor SUV, derfor ser den ut som akkurat det.

Skoda har for eksempel ikke – som andre kanskje ville gjort – prøvd å kamuflere størrelsen ved å lage en coupé-form på taket.

Romslig

Praktisk sett gir dette store glassflater, som gjør at sikten ut av kupeen er god hele veien rundt.

«Praktisk» er generelt sett et ord som passer fint til Kodiaq. Innvendig er det romslig, beinplassen i baksetet er formidabel, bagasjerommet tar 720 liter og en frodig afro vil ikke bli nedtrykt av takhøyden.

Testbilen har et aktivt understell som kan stilles i ulike modi, som koster drøyt 10.000 kroner ekstra. Det gir en fin komfort, men noe krenging i svinger må påregnes.

Dette kan kontres med å sette understellet i «sport», men da blir bilen for stiv og stump over humper og dumper.

Samtidig er det vrient å forestille seg at noen vil kjøpe en Kodiaq fordi de skal ha en sportslig bil. I komfortmodus leverer bilen en kjøreopplevelse som kler modellen og forventningene.

Motoren i testbilen er på 180 hestekrefter, går på bensin og føles sprek. Den vel 1600 kilo tunge bilen flytter seg fra null til hundre på 7,8 sekunder, og veigrepet er ivaretatt av trekk på alle fire.

Girkassen er av DSG-typen, som vil si en rask, presis og komfortabel dobbeltkløtsj automat. Testbilen har ikke girhandler på rattet, men det ble ikke savnet.

Anonym

Bilen har et dempet lydnivå i kupeen, og interiøret er av den enklere typen fra Volkswagen-konsernet, både når det gjelder estetikk og materialvalg.

Det er mye plast, men det er løst knirkefritt og fremstår ikke som simpelt.

Funksjonaliteten er god og lett gjenkjennelig fra andre Skoda- og Volkswagen-modeller. Menyene kan styres via et hjul, og skjermen har i tillegg en berøringsfunksjon som fungerer fint.

Uten at det er ment negativt, så leverer Kodiaq veldig bra på et middels nivå.

Dette er ikke bilen som skal skinne i oppkjørselen, det er langt fra en statusbil.

Samtidig har den et emosjonelt ess i ermet. Hos dem som ser på SUV-er som fandens farkost, vil bilens anonyme ytre og Skodas fornuftige image virke formildende.

Det fort gjort å tenke at eieren av en Kodiaq faktisk har behov for en slik bil. Den tanken er ikke litt lett å produsere når man ser en stor og fancy SUV fra en av premiumprodusentene.

Tekniske data

Skoda Kodiaq 2,0 TSI 180hk Style 4x4 DSG

Pris: 544.300.-

Pris testbil: 641.500.-

Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1984 ccm. 180 hk v. 3900 o/min. 320 Nm v. 1400 o/min.

Aks: 7,8 sekunder

Toppfart: 206 km/t

Forbruk: 0,73 l/mil (blandet)

Utslipp: 170 g/km CO₂. 29,3 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 4697/1882/1676 mm

Bagasjerom: 720/2065 liter

Egenvekt: 1620 kilo

Tilhengervekt: 2200 kilo

Pluss og minus

+

Ikke superbillig, men gir god valuta for pengene

Fornuftig

Man får det man forventer

–

Noe høyt drivstofforbruk

Kjedelig