Fiat selger knapt biler i Norge – kan denne bilen være redningen?

Sommeren er høysesong for trafikkulykker. Her er de største farene som lurer.

Vasker du bilen hjemme eller på bensinstasjon? Ett av alternativene gir best resultat, mener NAF

Saken oppdateres.

Fiat har hatt et nærmest selvutslettende lavt salg i Norge de senere årene. Første halvår var det registrert 62 nye Fiat personbiler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, i et totalmarked på nær 64.000 biler.

Dette er utrolig nok en prosentvis vekst på 30 prosent fra samme periode i fjor.

Et lite salgbart modellprogram er åpenbart et problem. Det er for eksempel større sjanse for å se Lars Monsen med en veskehund enn en ny Fiat.

500-modellen var fresh da den kom for ti år siden, den ruller fortsatt rundt, så å si uforandret.

Underveis har Fiat prøvd å bygge opp selve 500-tallet til en merkevare, som inkluderer en slags stretch-versjon med fire dører, 500 L, og en SUV-aktig variant, 500 X. Svaret hos de norske kundene har vært en nærmest rungende taushet.

I tillegg har Fiat hatt Panda, som i fjor solgte betydelig mindre enn Porsche 911 her til lands.

Noe av problemet har vært en ny bedriftsstruktur i Norge, som det har tatt tid å få på plass. Men mest av alt er utfordringen en mangel på modeller som har resonans hos bilkjøperne. Kanskje kan dette få seg en lite oppsving nå, med Tipo?

Velutstyrt

Tipo er en mellomstor familiebil, tilgjengelig som kompaktbil og stasjonsvogn.

Det er stasjonsvognen som har et visst potensial i Norge. Testbilen er topputgaven, med masse utstyr, en dieselmotor på 120 hestekrefter og forhjulstrekk. En kombinasjon som ville vært super for ti år siden, litt mindre treffsikker i dag.

Dette er et stramt marked, kompaktbilene og SUV-ene står for rundt 60 prosent av salget, mens den tradisjonelle stasjonsvognen nærmer seg utrydningstruet. Og Tipo har i tillegg ingen moderne drivlinjer som involverer stikkontakt.

Samtidig er det en relativt rimelig bil. Denne «lounge»-utgaven starter på 280.000 kroner, og da har man det meste av moderne virkemidler om bord, pluss greit med innvendig plass.

Innvendig er det et ok nivå, utført i enkle materialer med en ryddig layout. Mange funksjoner er samlet på en syv tommers skjerm plassert høyt og sentralt.

Skjermen har veldig god oppløsning og fungerer logisk. I og med at det er en berøringskjerm, er det en klar fordel at den sitter høyt, slik at man i minst mulig grad må fjerne blikket fra veien.

Fordel med automatgir

Vi slet med å finne en god sittestilling, setene er veldig flate, og støtten for lårene er snau, ikke minst for dem som er lange. Det er ikke flust mest oppbevaringsrom, men nok for mobil og drikke.

Fiat har tradisjonelt sett vært gode på dieselmotorer, og det er greit med futt i denne 1,6-literen. Men den trenger litt turtall for å våkne, og turtallsregisteret er ganske begrenset, så den gjør seg best med automatgir – slik testbilen har.

Kjøreegenskapene er selvsagt ikke spektakulære, men styringen er presis, og demperoppsettet virker fornuftig: ganske mykt og spiser det meste av ujevnheter, samtidig må man påregne en del krenging i svinger, uten at det bør være noe stort problem. Det er i hvert fall vanskelig å tenke seg at noen er i markedet for en bil som dette, og samtidig planlegger å ta den med på Rudskogen på fritiden.

Frynsete rykte

Utvendig har Fiat holdt seg til et streitere uttrykk enn man har vært vant til fra den kanten. Det er samtidig en ganske vellykket form, med fine proporsjoner – uten at det er så lett å huske bilen når den har passert. Den minner om en rekke av de andre bilene i klassen, noe som kanskje er fikst, da få kjøper en bil som dette for å skille seg ut.

På den annen side kunne det vært et fortrinn å ha personlighet, ikke minst med den solide designhistorien Fiat har.

Nå er det ikke så lett å si hvorfor man skal velge Tipo fremfor en Opel Astra eller Skoda Octavia eller lignende. Alle bilene leverer ganske gjennomsnittlige opplevelser for gjennomsnittsfamilien. Så her er det trolig personlig kjennskap og følelsen av å gjøre et godt kjøp som vil veie tyngst.

Det er lenge siden Fiat solgte slike familiebiler i Norge, og stamkunder er det ikke mange av. I tillegg er merkets rykte ikke det beste, for så si det litt forsiktig.

Fiat er opplagt svært avhengig av at potensielle kunder tar seg bryet med å sette seg i bilen og også prøve den. Gjør de det, kan det tenkes at det i fremtiden blir flere enn 0,1 prosent av nybilkundene i Norge som triller rundt i en Fiat.

Pluss og minus

+ Prisen Etter forholdene en frisk motor Bra med utstyr – Setene Litt tamt utseende Vanskelig rykte

Tekniske data: Fiat Tipo Stasjonsvogn 1,6 diesel DDCT Lounge

Pris: 278.800

Pris testbil: 299.700

Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1598 ccm. 120 hk v. 3750 o/min. 320 Nm v. 1750 o/min.

Aks: 10,4 sekunder

Toppfart: 200 km/t

Forbruk: 0,38 l/mil (blandet)

Utslipp: 101 g/km CO₂. 88 mg/km NOx

Bagasjerom: 550 liter

LxBxH: 4571x1792x1514 mm

Egenvekt: 1327 kilo

Tilhengervekt: 1200 kilo