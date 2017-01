Ford vil lansere syv ladbare biler de neste fem årene

Saken oppdateres.

Bilprodusenten Ford tror det vil være flere elektrifiserte biler enn bensinbiler på markedet innen 15 år. I løpet av de fem neste årene sier Ford at de skal lansere syv elektrifiserte kjøretøy.

Bilene skal i hovedsak bygges på deres fabrikk i Flat Rock, Michigan. Her skal konsernet investere seks milliarder kroner for bygge selvkjørende og elektriske biler.

Først og fremst er det biler med hybride, og altså ladbare, drivlinjer, det er snakk om. Det gjelder den suverent mest solgte bilen i USA, pickupen F150.

Sportsbilen Ford Mustang skal også få en slik drivlinje. Disse er rettet mot det amerikanske markedet. Varebilen Transit Custum skal leveres som plugin hybrid, for det europeiske markedet. Det er også klart at de kommer med en helelektrisk SUV, som skal ha en rekkevidde på 48 mil, for det globale markedet.

Utover dette planlegger de en selvkjørende hybrid og to utrykningskjøretøy for politiet som er ladbare hybrider.

Elbil i 2020

– Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.

Fields mener at det globale tilbudet av elektrifiserte kjøretøy vil overstige bensinbilene i løpet av 15 år.

Det er ventet at bilene vil rulles ut på markedet fra 2019. Transit hybrid kommer først, mens den helelektriske bilen er ventet i 2020.

Ford undertegnet i høst en intensjonsavtale med flere andre bilprodusenter i Europa om å bygge ut et hurtigladingsnettverk. Foreløpig er rundt 400 ladestasjoner er planlagt.

Innen 2020 mener Ford at forbrukerne vil ha tilgang til tusenvis av kraftige ladestasjoner i Europa. De jobber også med å utvikle trådløs lading til bruk på parkeringsplasser og i garasjer.

Satsingen på fabrikken i Flat Rock skal gi 700 nye arbeidsplasser.