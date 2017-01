God elektrisk debut fra Hyundai

Saken oppdateres.

Dette er andre del av Hyundais nye kinderegg, kompaktbilen Ioniq. Den ble lansert tidlig i høst, da som hybridbil.

Bilen vi tester, er helelektrisk, mens produsenten senere i år fullfører treenigheten med en ladbar hybrid.

Første variant ut var en grei opplevelse. En enkel bil som ikke koster all verden, med et beskjedent drivstofforbruk. Fornuftig, men ikke så mye mer enn det.

Det pussige med den helelektriske versjonen er at den fremstår som langt mer spennende, til tross for at det aller meste man ser er helt identisk.

Kjøremessig er det ganske gøy, og man glemmer på sett og vis at interiøret føles litt billig. Her er det bare å skylde på den elektriske drivlinjen.

Best rekkevidde

Segmentmessig ruller den inn der det selges mest: på ladeplassen til Nissan Leaf og Volkswagen e-Golf, de to elbilene som er desidert mest populære i Norge.

Kapasiteten til Ioniq er på papiret 28 mil, noe som er litt mer enn Leaf med den største batteripakken og nær 10 mil mer enn e-Golf inntil sistnevnte kommer med oppgraderte batterier.

I virkeligheten, med nullføre, mente bilen selv at cirka 20 mil var sannsynlig, mens kjøringen viste at det var noe snauere enn det. Likevel er det stor forskjell på 10 mil, som de fleste slike biler realistisk sett har under vinterforhold til nå, og nærmere 20.

Noen fornuftig langtursbil blir den selvsagt ikke, men det fungerer knirkefritt til daglig bruk.

Effekten fra motoren skal tilsvare 120 hestekrefter, litt mer enn hos de to konkurrentene, og i sportsinnstilling er den mer enn kvikk nok.

Kjøreegenskapene er også fine, med all vekt i gulvet og lite vekt foran. På grunn av den kompakte elmotoren er vektfordelingen faktisk ganske så ideell.

Smarte løsninger

Bilen kan stilles i mer sløve modi også, der den bruker så lite energi som mulig.

Men om man ikke har veldig snaut med batteri igjen, så er sport så absolutt å anbefale. Da er det gøy, på et helt annet nivå enn utgaven med hybriddrivlinje tilbyr.

Hyundai har i tillegg vært smarte, regenerering av energi kan styres via hendler på rattet, lik dem som styrer giringen på mange andre biler, i tre nivåer.

Dette er superenkelt og tar ikke bort oppmerksomhet, man slipper å fomle etter knapper på for eksempel midtkonsollen.

Det gjør at man kan bremse seg inn mot kryss med motstanden, og det er lett å finne riktig dose slik at man ikke stopper helt opp i en nedoverbakke.

Noe som også er et godt symbol på hele bilen.

Brukervennlig

Den er utrolig enkel å ha med å gjøre, og er godt utstyrt. Den opplevde kvaliteten er ikke all verden, uten at det gjør så mye. Her føles e-Golf mer påkostet, men på det meste annet er Ioniq vel så bra og bedre.

Det virker som Hyundai har jobbet mye med å gjøre bilen mest mulig brukervennlig, noe som eksempelvis viser seg med løsningen de har valgt for girstyringen.

Elbiler har ett gir forover. Da holder det med trykknapper, mener Hyundai, noe man vanskelig kan være uenig i.

Oppsummering

Det er all mulig grunn til å tro at Ioniq med elektrisk drivlinje vil finne mange kunder i Norge, og enn så lenge har den en rekkevidde som føles grei og bedre enn konkurrentenes.

Men man skal ikke skue særlig langt inn i horisonten for å se at det ikke varer lenge. Renault begynner i disse dager leveringene av den noe mindre Zoe, som har 30 realistiske mil i rekkevidde.

Til våren kommer Opel Ampera-e med ytterligere 10 mil, og i løpet av et år er Tesla Model 3 trolig her.

Tekniske data:

Hyundai Ioniq electric m/Teknikkpakke

Pris: 239.950,-

Pris testbil: 259.950.-

Motor: Elmotor. 120 hk 925 Nm

Batteri: Li-Ion. 28 kWh

Aks 0–100: 9,9 sek

Toppfart: 165 km/t

Forbruk: 1,14 kWh/mil

Rekkevidde: 280 km

Mål (LxBxH): 4470x1820x1450 mm

Bagasjeplass: 350/1410 liter

Vekt: 1420 kilo