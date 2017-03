Her er årets store nyhet fra Volvo

Saken oppdateres.

Det er ventet enorm pågang når splitter nye Volvo XC60 kommer for salg torsdag.

Volvos nye hjertebarn ble avduket på bilutstillingen i Genève denne uken, og interessen var enorm, forteller informasjonsdirektør i Volvo, Rune Gutteberg Hansen.

Kommer til høsten

– 900 internasjonale journalister var på pressekonferansen da vi lanserte bilen. Dette er en modell veldig mange har ventet på, spesielt i Norge. Allerede før vi viste frem bilen var det mange kunder som hadde vist interesse, sier Hansen.

Den nye bilen erstatter suksessmodellen XC60, som siden lansering for ni år siden er solgt i nesten en million eksemplarer på verdensbasis.

– Den forrige modellen er ni år gammel, og hadde sitt beste salgsår i fjor. Det sier sitt om en bil som var langt forut for sin tid, sier Hansen.

Forventer å selge 2000 biler

Selv om salget starter torsdag, kommer ikke de første bilene på markedet før etter sommeren. Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.

– Den nye modellen skiller seg fra den gamle ved at den er bygget på den nye skalérbare plattformen vår. Dessuten har XC60 ny teknologi, nye og verdensledende sikkerhetssystemer, skandinavisk inspirert design og komfort.

Bilanalytiker: – Nordmenn har trykket Volvo til sitt bryst

Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde, har stor tro på den nye modellen, spesielt fordi han mener den er prisgunstig.

– Volvo har en særstilling i det norske markedet, for det er litt nedtonet luksus. De tar den ikke helt ut, men ønsker luksus uten at de blir for mye bling, og der har nordmenn trykket Volvo til sitt bryst.

– Den nye modellen er mindre og rimeligere enn XC90, men fortsatt en fullverdig Volvo. Der tror jeg den leverer, legger han til.

Ifølge Hovde er det flere interessante bilnyheter i år. Han nevner blant annet Ampera-e, som er Opels elektriske familiebil.

– I tillegg er jeg spent på Peugeot sin nye SUV, 3008. Den kommer bare med forhjulsdrift så vidt meg bekjent, så det vil bli interessant å se hvordan forbrukerne tar den imot.