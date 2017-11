Her er ekspertens råd – slik kjører du trygt på vinterføre

Saken oppdateres.

Mange våknet i dag opp til snø på bakken. Det medfører utfordringer i trafikken.

Etter måneder med bare veier og tørr asfalt gjør du som bilfører lurt i å være ekstra forsiktig når du skal ut på vinterføre for første gang på en stund.

– Det aller viktigste er å ha gode vinterdekk, det er prioritet nummer én. De som ikke har lagt om til vinterdekk ennå, kan ikke kjøre når det snør, sier Nils Sødal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Skader for milliarder

Med snø og is på veien kommer også trafikkuhellene. Tall fra Finans Norge, som viser forsikringsmeldte skader på vogn (kasko), forteller at det hittil i år (de tre første kvartalene) har vært meldt inn 71.200 skader. Det er ventet at dette tallet vil stige kraftig når siste kvartal regnes med.

Erstatningsbeløpet på disse skadene er på 1,9 milliarder kroner så langt i 2017, men også dette tallet vil stige når høsten og vinterens skader tas med i regnestykket.

Det er fullt mulig å unngå å bulke eller å kjøre i grøften selv om veien er glatt.

– Avpass farten og hold god avstand til andre. Du kjører lettere ut hvis farten blir for høy på glatt underlag, og bremselengden blir betydelig lenger på glatt føre. Det å avpasse farten er ekstremt viktig, sier Nils Sødal, som også minner om at fartsgrensene angir maksimalt tillatt hastighet. Det viktigste er å holde en fart som gjør det forsvarlig å kjøre.

Han har en klar oppfordring til deg som sjåfør:

– Følg ekstra godt med og vær årvåken. Det er enda viktigere å ha fokus på det å faktisk kjøre bil og ikke fikle med GPS og andre ting når føret er vanskelig, sier Sødal.

Bilens «nødhjelp»

Det kan også være lurt å «prøvebremse» for å teste underlaget. Om situasjonen tillater det kan du bremse ned for å sjekke hvor godt grep bilen din har. Da får du en pekepinn på hvordan underlaget er.

Bilene blir stadig bedre og de elektroniske hjelpemidlene du som fører har tilgjengelig i bilen, blir flere.

De er til for å brukes.

– Mange tok lappen for flere år siden, før vi fikk alle elektroniske støttesystemene. De lærte at man skulle tråkke inn clutchen for så å bremse og styre. Sånn er det ikke lenger. Nå er det elektronikk, antiskrens blant annet, som sørger for at du holder deg på veien. Det er en del som må lære seg å kjenne bilen bedre på glatt føre og de nye systemene i bilene, sier Sødal i NAF.

ABS-bremsen (blokkeringsfrie bremser) er et annet system. Når ABS-bremsen slår inn vil du oppleve at det rister og bråker litt. Mange skvetter når det skjer. Da skal man fortsette å trå inn bremsen, opplyser Sødal.

– Bruk rattet til å styre og trå så hardt du kan på bremsen. Det er da den jobber og da skal du ikke ta foten av pedalen.

Kjører du mest i byen skal du i tillegg være oppmerksom når du kjører inn mot et kryss. Der blir gjerne snøen polert og glatt. Med piggfrie dekk kan det by på ekstra utfordringer når det gjelder bremselengde.

Statens vegvesens har en egen liste med tips og råd for kjøring på vinterføre.