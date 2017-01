Hjelp! Hvilken bil skal jeg velge?

Saken oppdateres.

Artikkelforfatter Nils Sødal er nybilkjøper og kommunikasjonsrådgiver i NAF

Jeg har gått i nybil-fella. For noen år siden vant jeg en slump med penger. Da gikk jeg hen og kjøpte meg en flunkende ny bil. Ikke noe fancy og dyrt, men en fornuftig Toyota Avensis diesel. Dette var i 2007.

Diesel var hot og miljøvennlig. Etter opplevelsen av å sette meg i en bil urørt av andre bileiere, var jeg fortapt. Fornuften med å kjøpe en ett til to år gammel bil, var blåst vekk fra hjernen. Siden har Toyotaen blitt byttet i en Volvo V60, også diesel.

Følelser

Dieselforbud, NOx, bompenger, rushtidsavgifter, lavutslippssoner. Alt dette har gjort at diesel nå er sort og skittent. Som om ikke bilvalg er vanskelig nok fra før. Bil er også følelser. Vi har alle våre preferanser. Økonomien teller også inn selv om bil er et pengesluk, særlig for oss som har gått i nybil-fella.

Valg av ny bil har aldri vært vanskeligere, synes jeg. I mars blir Volvoen min fem år, så nå er det på tide å skifte. I prinsippet er jeg fornøyd med diesel. Lavt forbruk og godt dreiemoment, men jeg bor jo i Oslo.

Der er ikke en dieselbil veldig velkommen etter hvert, og jeg er opptatt av bylufta. Men jeg bruker jo ikke bilen så mye fordi jeg kan sykle til jobben. Så da er kanskje ikke diesel så ille likevel?

Jeg vet at det lureste valget for meg og mine nok er en ladbar hybrid som jeg kan kjøre elektrisk i hverdagen, samtidig som vi har full fleksibilitet på helgeturer i inn- og utland.

Fornuft

Vi er tross alt såpass fornuftige at vi bare har en bil. Men så var det dette med preferanser på bil da. Jeg er en Volvo-mann. Vokst opp i en Amazon herregårdsvogn etterfulgt av 244 GLE. En liten gjesteopptreden med driftssikre Toyota i voksen alder, men altså tilbake til sikre, trygge og komfortable Volvo nå. Så jeg har lyst på Volvo igjen, jeg. Noen i familien vil ha en SUV. Så en XC60 er høyt på ønskelista.

Det fører til minst to utfordringer.

Utfordring 1 : Modellen som er til salgs i dag skal etter sigende erstattes med en ny med den moderne Volvo-looken neste år. Da er det to alternativer. Gjøre et godt kjøp på Bilias lagertømming de kommende månedene, eller å vente på den nye. Velger man en hyggeligere pris på utgående modell, er det diesel som gjelder. Det er jo egentlig ikke så lurt, eller?

Utfordring 2: Hvordan blir utvalget av motorer på den nye? Det kommer nok en ladbar hybrid, men ser man på de ladbare hybridene til Volvo i dag er de fortsatt dyre sammenlignet med fossil-alternativene. Det er el med stooooor bensin- eller dieselmotor som gjelder. For XC60 blir det nok en bensin-hybrid, sannsynligvis heftig motorisert og dyr til tross for avgiftslettelser.

Flørt med andre

Og det er jo ikke bare Volvo som er på blokka. Jeg lefler med andre bilmerker og kan godt ende opp med å være utro. Flere kandidater av både tradisjonelle biler, elbiler og ladbare hybrider er der.

Mercedes har en råsprek ladbar hybrid, men med lite bagasjerom. Audi er på blokka, men der er det mye fossilt fortsatt. Og hva med ren elbil. Joa, men Tesla er fortsatt en dyr bil og andre med lang rekkevidde som kommer er småbiler. Enn så lenge. Forvirringen er egentlig nærmest total. Jeg har aldri vært så usikker på hva jeg skal velge som nå.

I tillegg til de vanlige dilemmaene mellom komfort, sikkerhet, utseende, farge, felger, pris, utstyr osv, har valget av drivstoff kommet på toppen av det hele. Der er meldingen fra samfunnet rundt mer sprikende enn noen gang.

Og hva med teknologi? Herregud! Må jeg tenke på det også. Skal jeg allerede nå gå for en bil som kan bli selvkjørende eller ikke?

Dette kommer til å ta tid, merker jeg.

Spørsmålene

Hva skal jeg velge? Det myndighetene legger opp til er det rette? Vil hjertet ta overhånd? Ender det opp med diesel igjen fordi prisen på det er det beste? Kan selv en som jobber i NAF og vet mye om utviklingen både politisk og i bilverdenen, velge noe som egentlig er gårsdagens bil?

Skal jeg kjøpe eller lease?

Sonderingene er så vidt i gang, men i en verden der usikkerheten rundt bilkjøp er større en noen gang, tror jeg dette kan bli en frustrerende reise.

Forhåpentlig blir det noen hyggelige stunder også, og en ny bil familien og jeg blir fornøyd med.