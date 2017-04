Hva gjør du hvis denne lampen lyser? Ta testen her

Saken oppdateres.

– Hvis det tikker og lyser i bilen mens du kjører, må du jo få det sjekket. Bilen kan plutselig utgjøre en stor trafikkfelle, sier rådgiver Hélène A. Formo i Trygg Trafikk.

Hun understreker at føreren til enhver tid er ansvarlig for at bilen er i teknisk god stand. Med andre ord:

– Dukker det opp noe uforståelig på dashbordet, har du selv ansvar for å sjekke hva som er feil.

NAF: – De fleste må ty til instruksjonsboken

– Før kunne man kanskje ringe en onkel og få en forklaring på hva som skjer. Men med årene har bilene blitt mer tekniske, og ofte kreves det sakkyndige fagfolk for å komme til bunns i problemet, legger Formo til.

Fargene på varsellampen Varsellampene kan sammenlignes med trafikklys, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen: Grønt = OK, bare kjør

Gult = Varsel om at noe er galt, men ikke farlig – sjekk instruksjonsboken (hvor du får beskjed om å kjøre til verkstedet, bilen kjører i nødmodus).

Rødt = STOPP – sjekk instruksjonsboken (og ring etter hjelp)

En undersøkelse NAFs søsterorganisasjon i England tidligere har utført, avslørte at under femti prosent av de mannlige sjåførene og bare en tredjedel av kvinnene, vet hva varsellampene betyr.

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener tallene er svært lave.

– Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr. Vi oppfatter at de fleste må finne frem instruksjonsboken for å tyde hva lampene betyr hvis de får et varsel på instrumentpanelet.

