I ett fylke stryker nesten halvparten på førerprøven: – Skremmende, sier Trygg Trafikk

Forrige måned meldte vi at nær halvparten, 42 prosent, strøk på teoriprøven i fjor, mens 28 prosent ikke klarte oppkjøringen.

En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.

For eksempel stryker 44 prosent på føreprøven i Oslo, mens kun 14 prosent stryker i Finnmark.

Forskjell på bygd og by

– Om folk i Oslo er dummere enn folk i Finnmark, det vet jo ikke vi. Men vi vet at det er flere fallgruver i et bymiljø enn i landlige omgivelser, sier pressesjef Kjell Vinje i Statens vegvesen.

Han er for øvrig ikke fornøyd med strykprosenten i hovedstaden, som ligger godt over landsgjennomsnittet på 28 prosent.

– Vi synes 44 prosent er et høyt tall som vi gjerne skulle sett var lavere, sier han.

– Dagens ungdom er jo «dessertgenerasjonen» som er vant med å komme lett til ting. Men de må forstå at førerkortet er mer krevende enn som så, mener Vinje.

Han tror også at de store forskjellene bunner i kultur.

– På landet er bil et mer praktisk redskap, og da er du ivrig på å få førerretten kjappest mulig. Kanskje har du en bil ventende på deg i fars garasje. Oslo-ungdom har ikke det samme avhengighetsforholdet til bil, og det gjør sikkert noe med motivasjonen.

Trygg Trafikk er overrasket over den høye strykprosenten i hovedstaden.

– Det er skremmende at så mange elever mener de er dyktige nok, så det er tydelig at det er en avstand mellom kravet og det man selv tror er kravet. Her er det selvinnsikten som må ha sviktet litt, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Han mener det er vanskelig å jevne ut forskjellene.

– Øvingsområdet er mindre utfordrende i Finnmark ettersom det er veldig spredt bebygd, og også lengre avstander mellom hver enkel bil – og fotgjenger for den saks skyld, sier han.

Reiser utenbys for å bestå oppkjøring

Johansen har hørt at enkelte velger å kjøre opp i mer landlige strøk for å ha større sjanse for å bestå førerprøven – uten at han vet om det var en suksess.

– Jeg har hørt at det foregår, og at enkelte trafikkskoler i landet har mottatt elever fra bynære strøk. Men det er en idé å ta lappen i det området du har tenkt å bruke bilen, for da er du mer forberedt på forholdene, sier han.

Også pressesjef Vinje i Vegvesenet er klar over at det skjer.

– Vi er klar over at «førerkort-turisme» finnes. Jeg har hørt om Oslo-ungdom som velger å kjøre opp i Follo, Brandbu og Lillestrøm for eksempel. Der er det lettere å få satt av tid til å kjøre opp, men også et enklere trafikkbilde.

HELE OVERSIKTEN: Her består flest oppkjøring

Fylke Antall bestått Ikke bestått Antall gjennomførte prøver Finnmark 86 % 14 % 1497 Møre og Romsdal 80 % 20 % 4679 Nord-Trøndelag 78 % 22 % 3742 Sør-Trøndelag 78 % 22 % 4357 Aust-Agder 76 % 24 % 2511 Buskerud 76 % 24 % 6079 Troms 76 % 24 % 3292 Hedmark 76 % 24 % 4336 Nordland 75 % 25 % 4923 Oppland 75 % 25 % 3363 Rogaland 75 % 25 % 9153 Vestfold 75 % 25 % 4096 Sogn og Fjordane 74 % 26 % 2147 Hordaland 70 % 30 % 10.145 Østfold 70 % 30 % 5428 Telemark 69 % 31 % 4145 Akershus 68 % 32 % 13.124 Vest-Agder 62 % 38 % 4081 Oslo 56 % 44 % 6564

Kilde: Statens vegvesen

Mener sensor har stor påvirkning

Martin Dahl Hermansen (18) strøk på oppkjøringen i Oslo i januar, og valgte Lillestrøm da han ville prøve seg på nytt.

– Trafikkskolen min anbefalte meg å dra til en annen trafikkskole fordi de mente det var stor sprik mellom sensorene her i Oslo. Én måned senere besto jeg med glans, sier 18-åringen, som tror mange tar for lett på lappen.

– Den høye strykprosenten er jo ikke bra. Jeg tror mange av vennene mine ser på det å ta lappen som kjempelett. Så blir de stresset når oppkjøringsdagen kommer.

Driftsleder og kjørelærer hos Majorstuen trafikkskole, Stein Sollihagen Hauge, sier mange elever velger å ta lappen utenfor byen.

– Det kan jeg bekrefte. Jeg har varslet at jeg har flyttet alle mine elever til Billingstad (i Asker, utenfor Oslo, journ.anm.) på grunn av ujevn bedømming av førerprøver. Bedømmingen er så ulik at man er avhengig av å få den «riktige» sensoren for å få førerkortet. Det er rene «muppetshowet», mener Hauge.

Trygg Trafikk understreker at kravene til læreplan og sensors bedømming er de samme over hele landet.