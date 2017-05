Kjenner du igjen disse fire bilmerkene har du kanskje peiling. Ta testen.

Saken oppdateres.

Landets mest solgte bil er Volkswagen Golf . De fleste kjenner sikkert igjen den runde logoen bestående av en V og en W. Men klarer du å gjette bilmerket hvis du bare ser grillen eller siden foran?

Test dine kunnskaper om bilmerker nederst i saken.

BMWs, Toyota, Mercedes og Skoda er også lett gjenkjennelige. Ryktet sier at BMWs logo er en propell sett ovenfra, men det tilbakevises av bmwmcmag.com . Logoen er satt sammen av tyske Bavarias flaggfarger.

Det er heller ikke vanskelig å gjenkjenne Ferraris hestelogo, Fords blå og hvite ovale, og Alfa Romeos kors og slange.

Ferraris hest er et adelsmerke for greve Francesco Baracca. Han ble nasjonalhelt i Italia etter sin innsats i flyvåpenet under første verdenskrig, men døde i kamp, ifølge Car-brand-names.com . Han fikk påmalt hesten på flyets vinger fordi han sorterte under hesteregimentet.

Den gule bakgrunnsfargen er lagt til av Ferrari for å representere Baraccas hjemby Modena .

Jaguars jaguarlogo er endret siden starten. Selskapet het Swallow Sidecar Company. Logoen SS ble naturlig nok endret etter andre verdenskrig. Jaguaren ble lagt til i 1935, og fikk stå alene uten SS fra 1945, ifølge Car-brand-names.com .