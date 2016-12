Lanserer ny Tesla-konkurrent: 1000 hestekrefter og rekkevidde på 60 mil

Saken oppdateres.

Lucid Motors er et California-basert selskap som sier de vil lansere sitt første kjøretøy innen to år.

I likhet med et annet og nå veletablert selskap fra samme sted, nemlig Tesla, så er det elbiler det er snakk om.

Lucid het inntil nylig Atieva, og har eksistert siden 2007. Selskapet jobbet først med å få frem et batterisystem til bruk i en rekke forskjellige biltyper.

Gjøre det selv

– Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier selskapet i en pressemelding.

I 2014 begynte de på utviklingen av dette kjøretøyet. «Uten å være bundet opp i forbrenningsmotorens konvensjoner og tradisjon», som selskapet uttrykker det.

I stedet sier Lucid at de har sett etter mulighetene som ligger i det de kaller en «dramatisk endring», gjennom elektrifisering, automatisert kjøring, bildeling og sammenkoblet teknologi.

Prislapp: 100.000 dollar

Resultatet er Air, en elbil som skal ha 1000 hestekrefter og en rekkevidde på drøyt 60 mil. Det er den samme rekkevidden som Tesla oppgir for Model S P100D.

Produksjonsstart skal være i 2018, med de første leveringene kort tid etter. Air skal i utgangspunktet koste 100.000 dollar, tilsvarende 868.000 kroner etter dagens kurs.

De antyder i tillegg at framtidige modeller skal ligge på 65.000 dollar, altså 564.000 kroner.

Samarbeid med Samsung

Hele utviklingsarbeidet skal være gjort av Lucid, og batteriene sies å ha «klasseledende energitetthet», med høy toleranse for gjentatt hurtiglading. Innvendig utnytter de lang akselavstand og har som mål at baksetene skal føles som førsteklasse på et fly.

Air er noe mindre enn Tesla Model S, men selskapet sier den innvendige plassen skal være like god.

Batteripakken utvikles i samarbeid med Samsung, og bilene skal bygges på en fabrikk som er planlagt i Casa Grande, Arizona.