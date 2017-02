Leasing øker: – Vent med å kjøpe bil

Saken oppdateres.

– Med unntak av en tilbakegang i 2015, har leasing, og særlig privatleasing, økt de siste årene, sier fagsjef Tore Rylander i Norges Bilbransjeforbund.

I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner. Til sammenligning ble 105.000 biler solgt på «vanlig» måte.

Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.

Ved å lease kan du også bytte bil relativt ofte, gjerne hvert tredje år. Men da er det viktig at du leverer bilen tilbake i god stand.

– Hvis ikke, må du betale for skader og unormal slitasje. Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.

Påkost, som tilleggskostnadene kalles, bør uansett ikke komme som en overraskelse dersom bilen ikke er holdt ved like, påpeker han.

– Hvis noen får en totalt uventet påkost, så har de ikke fulgt med i timen. Det er som at du leier et hotellrom, raserer det, men blir overrasket over at du må betale for skadene.

NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale Foreligger det en minste bindingsperiode?

Kan kontrakten sies opp?

Hvem bærer ansvaret for feil og andre problemer i leasingperioden?

Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service?

Hva skjer ved skader, for eksempel totalt havari?

Hvem får lov til å bruke bilen?

Hva skjer når bilen skal leveres tilbake?

Hva skal regnes som skader/feil, og hva skal regnes som alminnelig slit og elde ved tilbakelevering?

Her er fordelene

Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden , vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.

– Vent med å kjøpe bil og gå heller for leasing i den overgangsperioden vi er inne i nå, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Marlene Engan Aasen.

Da kan du også velge hva slags type bil du ønsker å gå for, legger hun til:

– En dieselbil kan være god å ha for mange utover i landet, men bor du i en storby, bør du tenke nullutslipp.

Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie.

– Du får en ny og sikker bil, økonomisk forutsigbarhet, du slipper å ta opp lån for å kjøpe bil, og du slipper å binde opp kapital, sier hun og legger til at privatleasing kan være et smart når bilmarkedet er usikkert.

Forhandler: – Lønner seg å lease

Christian Lynne ved Bilia Fornebu opplyser at 70 prosent av deres kunder nå går for leasing fremfor å kjøpe.

– Dieselforbudet har helt klart hatt mye å si for populariteten på privatleasing. Dagens politikk, avgiftsendringer og teknologiutvikling er avgjørende for at det lønner seg å lease.

Lynne legger frem et eksempel på hvor mye det vil koste å leie en Volvo V40 D2 fremfor å kjøpe for en treårsperiode:

Leasingavtale

Forskuddsleie: 39.900,- inkl.mva

Månedsbetaling i 36 måneder: 2299,- inkl.mva

Totalkostnad etter tre år = 122.600,-

Kjøp (uten lån)

Kjøpspris i 2014: 300.000,-

Gjennomsnittsverdi i 2017 (privatsalg): 165.000,-

Totalkostnad etter tre år = 135.000,-

– En forhandler bør få opp mot ti prosent mer for en bruktbil sammenlignet med hva en privatperson får, så i dette regnestykket var privatleie helt klart en fordel. I regnestykket over er heller ikke rentekostnader med i kjøpseksempelet, så det kommer i tillegg, mener Lynne.

Ulempene: – Koster mye å komme seg ut av kontrakten

Bakdelen ved privatleasing er først og fremst at det er dyrt, påpeker Aasen i NAF.

– Og du har heller ingen bil å selge etter leasingperioden. Skulle behovet ditt for bil endre seg i leieperioden, enten fordi du får barn, ny jobb eller lignende, bør du være klar over at det kan koste mye å komme ut av kontrakten, sier hun.

I likhet med Rylander i Norges Bilbransjeforbund, har hun en klar oppfatning av farene ved å lease bil.

– Vår erfaring er at de fleste tvistesakene oppstår i forbindelse med tilbakelevering av bilen.

Derfor er det viktig å lese nøye gjennom vilkårene, og hva man forplikter seg til i leasingperioden.

– Går du over avtalt kilometerstand eller at bilen har unormal slitasje, kan dette koste deg dyrt. I tillegg må du i de fleste tilfeller ta den siste servicen før tilbakelevering, hvis ikke annet er opplyst i kontrakten, sier Aasen.

Oversikt over hvor mange som leaser årlig (bruktbiler står i parentes):

Årstall Antall leasingbiler til private Antall leasingbiler til næringslivet 2016 26.069 (837) 22.580 (430) 2015 17.590 (680) 22.690 (380) 2014 24.077 (841) 23.526 (965)

Kilde: Finansieringsselskapenes Servicekontor