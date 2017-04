Lei denne gule lappen? Åtte tips for å unngå parkeringsbot.

Saken oppdateres.

Hvis du har kjørt bil i Oslo eller andre byer i Norge, har du helt sikkert opplevd det: Hvor frustrerende vanskelig det kan være å parkere i byen – uten å måtte betale for det.

Det kan ofte være vanskelig å finne en ledig plass, og når du finner et sted du mener er egnet for å parkere, blir du plutselig usikker på om det er lovlig å stå der.

I denne artikkelen skal du få svaret på hvordan du unngår de vanligste feilene, slik at du slipper å få bot eller oppleve at bilen din blir tauet vekk.

1. Fem meter unna kryss

Dette er den vanligste feilen bilister gjør. Vi parkerer for nærme veikryss.

Regelen er at man må parkere fem meter unna der krysset begynner – som vil si der fortauskant, kantlinje eller veikanten begynner å bue.

– Dette er av hensyn til trafikksikkerhet, og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.

– Beregn godt over én billengde fra der fortauskant, kantlinje eller veikanten begynner å bue.

Tips: En stasjonsvogn er ofte mellom 4,3 og 4,8 meter lang.

2. Parkering for nær gangfelt

Før gangfelt gjelder den samme regelen som for veikryss. Du må ha fem meter avstand når du parker før et gangfelt. Regelen er laget for at de som kjører, skal ha god sikt hvis det kommer folk gående over veien.

– Etter gangfeltet kan du parkere så nærme gangfeltet du bare vil. Så lenge du ikke står over selve gangfeltet, forklarer Atle Rønning.

3. Parkering i T-kryss

Dette er også en feil mange gjør. Man finner en ledig plass i gaten, men så glemmer man å tenke på at bilen faktisk står midt i et veikryss (T-kryss).

– Hvis en utrykkende brannbil kommer kjørende her, vil den feilparkerte bilen skape problemer. Brannbilen vil slite med å svinge. Derfor er det viktig at man unngår å parkere i toppen av et T-kryss, forklarer Atle Rønning i Bymiljøetaten i Oslo.

4. Parkering ved innkjørsler

Her er det også mange som er usikre. Hvor tett kan man parkere i nærheten av innkjørsler?

Her er tommelfingerregelen at det skal være lett for en bil å komme seg ut og inn fra innkjørselen. Beregn cirka én halvmeter fra åpningen der innkjørselen begynner.

5. Sjekk om det er vei eller innkjørsel

Dette er også en klassisk feil mange gjør. Noen ganger parkerer man ved det som ser ut til å være en innkjørsel. «Innkjørselen» er faktisk en vei som er åpen for alle, og da er dette plutselig et kryss. Se her:

Dette er faktisk et veikryss. Og da må man parkere fem meter unna der fortauskant, kantlinje eller veikanten begynner å bue.

6. Dobbeltparkering

Se på dette bildet:

Dette er det Bymiljøetaten kaller dobbeltparkering, som vil si at man parkerer to kjøretøy i bredden. Og nei, det er nesten aldri lov! Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken.

– Det er faktisk mange som tror det er lov å parkere på denne måten, men det er det altså ikke, sier Atle Rønning.

– Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn.

7. Hold avstand til trikkeskinner

I områder der det går trikk, må man være ekstra påpasselig. Hvis ikke risikerer man å stoppe en trikk full av passasjerer.

– Det må være minst 80 centimeter klaring fra bilen din og ut til et trikkespor, og vesentlig mer i svinger, sier Rønning i Bymiljøetaten.

8. Lær deg hva skiltene betyr

Helt til slutt skal du få et tips som kan gjøre det enklere for deg å parkere i byen i helgene.

Ta en titt parkering forbudt-skiltet på bildet over. Under selve skiltet står det «08–16». Det betyr at fra dette skiltet og til neste kryss eller neste skilt, er det ulovlig å parkere på hverdager fra 08.00 til 16.00.

Dette bildet ble tatt mandag klokka 13.30, noe som betyr at den røde bilen står ulovlig. Men hadde det vært en lørdag eller søndag og klokken var den samme, ville bilen stått lovlig.

– Det er mange som ikke er klar over det. Det kan faktisk være lett å finne parkering på dagtid i helgene, fordi det er mange som ikke vet hva skiltene betyr, sier Atle Rønning.