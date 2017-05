Linn Synnøve (35) sparer flere tusen kroner årlig på å droppe bil. Slik kan du gjøre det samme

Saken oppdateres.

– Jeg hadde ikke hatt tålmodighet til å sitte i den køen hver dag til jobb. Det lønner seg ikke heller.

Linn Synnøve Skutlaberg (35) har ofte snakket med mannen om å kjøpe egen bil. Men høye kostnader har gjort at valget ble enkelt.

– Det handler litt om innstilling, sier Skutlaberg, som bor på Oppsal i Oslo med mann og en sønn på ni måneder.

Med kollektivtilbudet like i nærheten har behovet for bil foreløpig ikke vært der. I løpet av det siste året har hun leid bil over 40 ganger via bilkollektiv.

Mange fordeler med å leie

– På den måten har vi tilgang på bil likevel, for eksempel hvis vi skulle ønske å ta en tur utenfor byen. Kanskje får vi behov for å kjøre guttungen til fritidsaktiviteter i fremtiden, men enn så lenge er det god mosjon å gå, sier Skutlaberg.

Forbrukerøkonom Elin Reitan sier mange ser fordelene med å benytte seg av delingsøkonomiske alternativer.

– Foruten at du slår et slag for miljøet får du tilgang til bil uten å ha de vanlige utgiftene som følger bileierskap. Du unngår samtidig ulempene og det praktiske ansvaret som ligger i å eie, sier Reitan.

Samtidig mister man noe av spontaniteten man gjerne har ved å eie. Det har Skutlaberg erfart.

– Ulempen er at vi må bære barnesetet frem og tilbake, men fordelene veier jo opp for det. Jeg vil anta vi sparer flere tusen kroner i året på å leie fremfor å eie, sier hun.

Dette sparer Linn Synnøve

Smartepenger.no har regnet ut at man kan spare 18.697 kroner årlig på å være med i et bilkollektiv, sammenlignet med å eie bil selv.

– Bil er et pengesluk, og du kan kjøre ganske mye taxi for de pengene du bruker på å eie en bil, bekrefter forbrukerøkonom Reitan.

Spesielt verdifallet gjør at det koster å eie bil. Kjøper du en splitter ny bil, vil den falle drastisk i verdi med det samme du setter nøkkelen i tenningen, sier hun.

– En ny bil til 350.000 kroner, som du kjører 12.500 kilometer med hvert år, koster deg fort rundt 70.000 kroner pr. år, sier Reitan og viser til regnestykket:

Drivstoffutgifter 12.250 kroner Rentekostnad 6932 kroner Andre kostnader (årsavgift, forsikring, vedlikehold, osv) 14.820 kroner Verdifall 36.400 kroner = Årlig kostnad 70.402 kroner = Månedlig kostnad 5.867 kroner

Til sammenligning har Skutlaberg det siste året brukt 16.700 kroner på billeie og drivstoff. Per måned utgjør det 1400 kroner. Ifølge forbrukerøkonomens regnskap sparer hun nær 4600 kroner i måneden – eller 55.000 kroner i året.

Regnestykket vil variere basert på biltype og forbruk. På bilkollektivkalkulatoren til smartepenger.no kan du selv få en idé om hvor mye du kan spare.

Skal du kjøpe din første bil? Da bør du lese denne først

Disse alternativene har du hvis du vil ha bil uten å kjøpe:

Ved å melde deg inn i et bilkollektiv blir du medeier i en bilpark der du kan reservere biler ved behov. Andre steder tilbyr deg å velge blant et utvalg biler som andre leier ut når de ikke bruker dem.

NABOBIL

Antall biler: I overkant av 4000 fordelt på både større og mindre byer.

Prisen beregnes slik: Du betaler for den tiden du bruker, og for antall kilometer du kjører. Ingen andre avgifter.

Nettside: nabobil.no

BILKOLLEKTIVET

Antall biler: Over 300 biler på over 100 oppstillingsplasser i Oslo, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Prisen beregnes slik: Du betaler pr. time eller pr. døgn + kilometerpris. Drivstoff og bompassering i Norge er inkludert. Man betaler også en årskontingent (790 kroner), samt en medlemsandel + depositum ved innmelding, som tilbakebetales når man melder seg ut.

Nettside: bilkollektivet.no

MOVE ABOUT

Antall biler: 70 elektriske biler fordelt i Oslo-området.

Prisen beregnes slik: Fra 69 kroner pr. time. Månedsavgift på 99 kroner hvis du kjører ofte.

Nettside: moveabout.no

TRONDHEIM BILKOLLEKTIV

Antall biler: 45 fordelt på 17 oppstillingsplasser i Trondheim.

Pris: Du betaler pr. time eller pr. døgn + kilometerpris. Fra 28 kroner pr. time, fra 280 kroner pr. døgn. I tillegg kommer årlig medlemskontingent på 1200 kroner.

Nettside: Trondheim-bilkollektiv.no

HERTZ BILPOOL

Antall biler: Over 100 på mer enn 45 sentrale lokasjoner i hele Norge.

Prisen beregnes slik: Timespris varierer mellom 59 og 79 kroner, kilometerpris kommer oppå dette. I tillegg kommer etableringsgebyr på 400 kroner, månedsavgift på 200 kroner og bestillingsavgift på 25 kroner. Kilometerpris er på 3 kroner, drivstoff inkludert.

Nettside: hertzbilpool.no

BILDELERINGEN

Antall biler: 170 biler i Bergensområdet.

Nettside: bildeleringen.no

Leasing

Langtidsleier du en bil, betaler du et fast månedsbeløp som dekker din bruk av bilen, i tillegg til renter og verditap.

– En av de største fordelene med langtidsleasing er at du slipper å bekymre deg for hvor mye du vil få igjen for bilen ved fremtidig salg. Du unngår å binde opp egenkapital, og forutsigbarheten til utgifter er stor, sier Reitan.