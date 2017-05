Nå har denne en tredjedel av det norske elbilmarkedet

Saken oppdateres.

I 2011 lanserte Nissan elbilen Leaf i Norge, og siden den gang har den solgt godt. Det har vært andre elmodeller som har solgt bedre i perioder, men ingen har solgt mer over tid.

Nå er modellen den første elbilen som har passert 30.000 leveringer i Norge.

– Dette er en stor milepæl for vårt merke, sa Pierill Pouret, sjef for Nissans elbildivisjon, under en markering nylig.

Han mener det var svært få som trodde på elbiler da de først viste Leaf i 2010.

– Nå tror alle at batterier er fremtiden, noe vi mente for ti år siden.

Ifølge Pouret er det rundt 400.000 helelektriske biler i Europa, og vel 110.000 av disse er i Norge.

– Fremtidens marked

– Til sammenligning tilsvarer det norske personbilmarkedet én prosent av det totale markedet i Europa, sier Pouret.

I Norge ligger elbilandelen på rundt 17 prosent av de nye personbilene, i de fleste andre land er andelen knapt registrerbar.

– Vi mener at det norske bilmarkedet viser hvordan fremtiden skal bli, sier Pouret.

Tall pr. 23. april 2017

Omtrent samtidig som Nissan nådde sin milepæl, ble de tre første Opel Ampera-e overlevert til sine norske eiere. Dette en elbil med en teoretisk rekkevidde på drøyt 50 mil, vel ti mil mer en de nærmeste konkurrentene.

Over 4000 nordmenn har bestilt bilen , og ventelistene hos den norske importøren hoper seg opp. Rundt halvannet år må man påregne før man har nøkkelen i hånden.

– Dette er selvsagt en merkedag for alle oss i Opel. Etterspørselen etter denne bilen har overgått alle våre forventninger, sa Bernt G. Jessen, administrerende direktør i Opel Norge, da de første bilene ble overlevert.

– Norge har vært et prioritert marked fra Opel helt fra begynnelsen. Vi var først ute med å åpne for bestillinger, den europeiske lanseringen ble lagt til Norge.

Merkevare og teknologi avgjør

I 2018 vil Audi og Jaguar lansere sine første elbiler , og så går det trolig slag i slag med lanseringer fra en rekke andre merker.

– Det ser ut som folk akkurat nå sitter og venter på nye modeller. 350 til 500 kilometer i rekkevidde er fornuftig, og en klar økning fra hva de fleste vanlige elbilene har i dag. Det er derfor Opel Ampera-e tar av nå, sier Anders Hovde, seniorrådgiver i analysebyrået Kantar TNS.

– Til nå har en slik rekkevidde bare vært tilgjengelig med de betydelig dyrere Tesla-modellene, sier Hovda.

Han mener også at teknologien er en viktig driver når det kommer til hvilke valg norske bilkunder gjør.

Opel har vært temmelig anonyme i de norske salgslistene de siste ti årene, men plutselig skal «alle» ha Ampera-e.

– Samtidig må merkevaren ha en viss troverdighet, og det er ingen barrièrer rundt Opel. Kommer et merke uten den helt store forankringen i markedet med en bil som har den beste teknologien og som sklir pent gjennom den norske avgiftssystemet, strømmer kundene til. Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.

Mener utviklingen har gått fort

Det er fort gjort å glemme hvor fort det har gått, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. I 2009 var det 3000 elbiler i Norge, i 2015 ble 50.000 passert, og i november 2016 rundet elbilantallet 100.000.

– Elbilsalget har flatet litt ut den senere tiden , men det tror vi har aller mest å gjøre med at mange sitter på gjerdet og venter på det som kommer.

En rekke av de store produsentene har meldt at de straks er klare med elbiler. Pouret i Nissan avslørte at andre generasjon Leaf skal avdukes 6. september, uten at han ville gå ut med detaljer, bortsett fra at den skal ha en teknologi som langt på vei gjør den selvkjørende.

Batteriprisene synker

Bu tar ukentlig imot besøk både fra bilprodusenter og andre lands myndigheter som vil lære av Norge og se hvordan infrastrukturen rundt elbilene er løst.

– De ser på Norge som et bilde på fremtidens bilmarked. Jeg tror vi er inne i et paradigmeskifte, og at det kommer til å skje fortere enn mange tror. Batteriprisene går ned, noe som vil gjøre at elbilene blir konkurransedyktige i andre markeder også. Jeg tror etterspørselen kan bli høyere enn tilbudet.