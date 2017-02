Nye Audi Q5 er perfekt for familien, men ikke for lommeboken

Saken oppdateres.

Det er ingen overraskelse at den nye Audi Q5 ligner temmelig mye på modellen den erstatter, og at det som skiller dem er elementer vi kjenner igjen fra A4 og Q7.

I moderne tid har ikke Audi vært kjent for å gjøre radikale forandringer på sine storselgere fra generasjon til generasjon. Familielikhet er viktig. Så da er det fort gjort å tenke at dette er den samme bilen en gang til, bare med en lett eksteriøroppdatering.

Men her er det langt mer enn det man får øye på. Q5 er en helt ny bil fra bunnen av. Den deler plattform med A4, noe som er et godt utgangspunkt, og den kan leveres med utstyr som gir den betydelige fordeler sammenlignet med forrige utgave.

Ekstrautstyret

Muligheten for adaptiv luftfjæring er sentral her, på godt og ondt. Det gjør at bilen er langt bedre på veien enn forrige versjon, men det øker samtidig prisen betraktelig. For dette er ekstrautstyr, til 26.000 kroner.

Fjæringene føyer seg inn en rekke av tilvalg det er naturlig å ha i premium familiebil, som gjør at totalprisen tar seg en ekstra æresrunde.

Testbilen er svært godt utstyrt, men det er egentlig ingenting som virker overdrevet. I en bil som dette forventer man nøkkelløs adgang, god navigasjon, skinnseter, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, avanserte LED-lys og så videre.

Det betyr at testbilen, med den allerede friske startprisen på 635.000, klokker inn på smått uvirkelige 921.000 ferdig utstyrt.

Tommel opp

Og dette er ikke en utgave med en monstermotor, det er den foreløpige innstegsmodellen med 190 hestekrefters diesel.

Nå skal det sies at den nye Q5 er svært god å kjøre. Luftfjæringene hever den godt over forrige modell, og selv om man setter bilen i den mest sportslige opsjonen, tar den humper og dumper uten at mansjettene detter av. Styringen, som tidligere var nummen, er fin og presis.

Tilbakemeldingene fra passasjerene under testen var også svært positive. Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte. Det ble påpekt at det var som å sitte i en enda større bil, så kanskje rettferdiggjør det noe av prislappen.

Digital

Motoren føles også riktig i bilen. Diesel er kanskje ikke helt i tiden, men det kraftige dreiemomentet på 400 newtonmeter som slår inn fra lave turtall, gir bilen bra med trøkk og et ganske hyggelig forbruk.

Girkassen, en S tronic automat med syv trinn, er behagelig, men den kan føles litt sløv hvis man trenger å gi på litt, for eksempel når man skal smette inn i en rundkjøring. Dette kan pareres med å sette den i sport. Da blir den generelt hissigere på grøten, noe som igjen gjør den litt tørst.

Trivselsfaktoren er høy bak rattet. Audis nye kupeutforming, med det digitale dashbordet de har kalt «virtuell cockpit» – som er en del av navigasjonspakken til 32.000 – er av markedets aller beste.

Skjermen er superskarp, og det er megaenkelt å bla mellom forskjellige visningsalternativer. Kvaliteten er generelt strålende og setene meget gode.

Oppsummering

Det er lite eller ingenting å utsette på den familiepakken Q5 er. Det er en superstreit bil, der alle detaljer er av høyeste kvalitet. På den annen side så bør man strengt tatt ikke forvente noen annet når kontotømmingen er på dette nivået.

Pluss og minus

+ Svært høyt kvalitetsnivå innvendig + Langt bedre kjøreegenskaper enn forrige utgave + Super komfort

– Nødvendig ekstrautstyr gir en voldsom pris – Litt tamt utseende

Tekniske data: Audi Q5 190 hk quattro S tronic Design

Pris: 635.100 kroner

Pris testbil: 921.180 kroner

Motor: 4 syl. Diesel. Turbo. 1968 ccm. 190 hk v. 3800 o/min. 400 Nm v. 1750 o/min.

Aks: 7,9 sekunder

Toppfart: 218 km/t

Forbruk: 0,5 l/mil (blandet)

Utslipp: 132 g/km CO₂. 45,7 mg/km NOx.

Mål (LxBxH): 4663/1893/1659 mm

Bagasjerom: 550/1550 liter

Egenvekt: 1770 kilo

Tilhengervekt: 2400 kilo