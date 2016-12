Økt vrakpant skal få fart på salget av elektriske varebiler

Saken oppdateres.

I statsbudsjettet som ble vedtatt i starten av desember, ble det bestemt at varebiler som går på fossilt drivstoff skal få et tilskudd på 13.000 hvis de byttes inn en ny, utslippsfri varebil. Dette kommer i tillegg til de ordinære 3000 i vrakpant.

Bertel O. Steen, som importerer Citroën og Peugeot, ønsker å gjøre incentivet enda sterkere og legger til ytterligere 34.000 kroner til alle som kjøper en elektrisk Peugeot Partner eller Citroën Berlingo, tilsammen blir dette 50.000 kroner.

– Peugeot og Citroën var tidlig ute med elektriske personbiler, og som ledende produsent av elektriske varebiler med hurtiglader vil vi også bidra til å øke andelen av disse. Incentivene har ikke slått til for varebil på samme som for personbil, men vi er klare til å hjelpe til, sier Roy Erik Johnsen, merkesjef for Citroën og Peugeot varebil.

Vil bytte ut dieselbiler

Importøren sier beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at 75 prosent av alle varebiler i hovedstadsområdet kan være elektriske om de lades noen timer midt på dagen.

De mener også at omtrent halvparten av varebilene som blir kjørt av håndverkere i storbyene, kunne være elektriske og fortsatt ha lang nok rekkevidde, selv uten lading.

Ifølge TØI indikerer forskning at eksisterende el-varebilers begrensede kjørelengde, spesielt i vinterkulde , får mange håndverksbedrifter til å velge dem bort av praktiske årsaker.

– I første omgang vil vi at dieselbiler skal vrakes og byttes ut med elektrisk. Vi tror de som prøver disse bilene i yrkeslivet, vil bli overrasket over hvor godt de fungerer og ikke minst hvor billige de er i drift, sier Stian Gihle, PR- og informasjonssjef for Citroën og Peugeot i Norge. Har kaller subsidiene et spleiselag mellom staten, importør og fabrikk.

Nissan på topp

Så langt i år er det registrert 584 elektriske varebiler under 3,5 tonn i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, i et totalmarked på 30.676.

I tillegg til Citroën og Peugeot er Renault og Nissan representert med elektriske varebiler. Mest solgt er Nissan e-NV200 med 293 biler. Nissan Norge de har ikke planlagt et likende tiltak.

– Nissan har en svært god lederposisjon i dette segmentet, og vi er veldig fornøyd med det. Videre følger vi selvsagt med på hva som skjer i markedet, men har foreløpig ingen planer om å introdusere noe tilsvarende, sier Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Norge.

Volkswagen tilbyr foreløpig ikke elektriske varebiler, forteller Håkon Fergestad i Volkswagen Nyttekjøretøy til oss, men kommermed en elektrisk Volkswagen Crafter i 2017.