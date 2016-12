Produksjonsstart for Fords superbil

Saken oppdateres.

Tidligere i år kunne Ford melde at én norsk kunde hadde fått innvilget sin søknad om å få kjøpe en Ford GT.

Det blir ikke billig, det er snakk om en sum på 4,7 millioner før avgifter, ifølge den norske importøren.

Nå er det grunn til å tro at han slipper å ta opp lån. Finansavisen kunne melde at kjøperen er milliardæren Kjell Inge Røkke.

Den litt snodige kjøpsprosessen startet med at interessenter kunne søke om å få kjøpe bilen, så valgte Ford ut hvem som skulle få muligheten til å betale millioner av kroner for å få nøklene til en GT.

6505 personer skal ha meldt sin interesse for de 500 første bilene.

– Ved starten av 2016 hadde vi primært to mål for vår nye supersportsbil Ford GT. Vi ville utmerke oss i Le Mans, og vi ville starte å levere de første bilene innen utgangen av året. Vi har nå nådd begge disse målene, sier sjef for produktutvikling i Ford Motor Company, Raj Nair.

Utvider produksjonen

For nå har det første eksemplaret rullet ut av den nye fabrikken i Ontario, Kanada. I pressemeldingen sier Ford at den første norske kunden vil få sin bil neste år.

Ford GT bygges av karbon, og motoriseringen er en 3,5 liters V6 som skal yte 600 hestekrefter. Den aerodynamiske formen til bilen skal gi minimal luftmotstand og maksimalt marktrykk.

Bakkeklaringen kan senkes ned til beskjedne 5 centimeter. Spoileren bak endrer form fortløpende for best mulig veigrep.

Tidligere i år bestemte Ford seg for å utvide produksjonen utover de opprinnelige 500 eksemplarene.

– Vi klarer rett og slett ikke å bygge mange nok biler til å tilfredsstille markedet. Vi ønsker å holde Ford GT eksklusiv, men har valgt å opprettholde produksjonen i to ekstra år for å tilfredsstille våre mest lojale Ford-ambassadører, sa Per Gunnar Berg, administrerende direktør hos Ford Motor Norge, i august.

Disse bilene skal i hovedsak gå til dem som allerede har søkt, mens det er planlagt å åpne en ny søknadsrunde i 2018 for bilene som lages i siste produksjonsår.