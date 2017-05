Prøvekjøring Audi A5 Coupé: Sprek, men altfor streit

Denne veien stenges snart for gjennomkjøring i 18 måneder

Da Audi A5 ble presentert i 2006, skal bilens designer, Walter de Silva, ha sagt at det var den peneste bilen han noen gang hadde tegnet. Før det hadde han jobbet for Alfa Romeo, der han blant annet var ansvarlig for 156-modellen.

A5 deler plattform med A4, og er en slags underserie som består av cabriolet, kombicoupé og coupé. I fjor kom det en helt ny A4, og ikke overraskende er produsenten nå klar med A5.

Like naturlig er det at bilene deler mye av det samme designspråket, noe som gjør at den nye utgaven har litt skarpere kanter enn modellen den erstatter.

Samtidig har den beholdt de fine linjene, og det er fortsatt en pen bil. Ikke veldig spennende, men fin å se på.

Strøkent interiør

Innvendig har den også fått med A4's veldig vellykkede interiør, der man kan, og bør, velge det de har kalt «virtual cockpit». Dette er Audis nye heldigitale instrumentpanel, som både ser bra ut og fungerer knirkefritt.

I skjermen foran føreren kan man justere størrelsen på klokkene og for eksempel la et kart dominere. Dette er løst veldig godt rent teknisk, og instrumentpanelet er av de aller mest brukervennlige på markedet.

Audi har i lang tid vært gode på interiører med høyt kvalitetsnivå og god ergonomi, noe som er løftet ytterligere med «virtual cockpit».

Null til hundre tar 4,7 sekunder, og grepet ivaretas av trekk på alle fire hjul. Det blir likevel ikke en veldig spennende kjøretur. Til det føles bilen for streit.

A5 coupé er en todørs bil, med bakseter. For å gjøre tilgangen til baksetene best mulig, er dørene store. Det kan være en smule upraktisk hvis man har parkert trangt, og plassen i de to baksetene er heller ikke all verden.

Putter man inn to voksne og drar på langtur, blir det trolig uggen stemning etter hvert. Bilen er mer å betrakte som en GT-bil der man kan ta med baksetepassasjerer.

Langturbil

Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.

Motoren i den nye S5-utgaven er i utgangspunktet den samme som i forrige utgave: en V6 på tre liter. Men Audi har hentet ut mer effekt ved bruk av turbo i stedet for kompressor, og gjort den mer drivstoffeffektiv. Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere, blant annet ved hjelp av lavere vekt.

Forbruket, vekten og nye avgiftsregler gjør at bilen har falt ganske kraftig i pris. S5 er fortsatt kostbar, startprisen er på 780.000 kroner, men det er vel 120.000 under forrige versjon.

Motoren er selvsagt kraftig, så prestasjonene er det ikke noe å si på. Null til hundre tar 4,7 sekunder, og grepet ivaretas av trekk på alle fire hjul. Det blir likevel ikke en veldig spennende kjøretur. Til det føles bilen for streit.

Men litt mer action kan man oppnå. Setter man bilen i den mest sportslige settingen, blir plutselig lyden ganske voldsom, mens den i normal setting er svært kultivert. I sportsmodus blir den også ganske hissig. Men den blir aldri vilter på samme måte som en BMW M4, som i sin mest ekstreme setting krever en sjåfør som virkelig vet hva hun driver med.

Nå er nok dette en veldig bevisst handling fra Audi. S5 skal være en kraftfull, men brukervennlig motorveimaskin. Galskapen lar de RS5 med 450 hestekrefter ta seg av.

Rimeligere alternativer

Er det bilens pene ytre man først og fremst er ute etter, kan man kikke i den andre enden av modellrekken.

For rundt 450.000 kroner får man den med 190 hestekrefter, enten diesel eller bensin, og prestasjonene er fortsatt gode.

Det man da går glipp av, er V6-motoren. Musikken den kan by på, gjør at man lett tar ut bilen en ekstra gang, bare for lydens skyld. I nær fremtid er dette noe som er utrydningstruet, og som må nytes mens bilprodusentene ennå har litt bråkete bensinmotorer på menyen.

S5 er en bilmodell som havner litt mellom de vanlige sjangrene. Det er en ganske ufornuftig familiebil, mens det er en litt for veloppdragen sportsbil.

Pluss og minus

Pluss:

Lyden

Strøken motor

Interiøret

Minus:

Litt for veloppdragen

S5 finnes også som mer praktisk kombicoupé

Tekniske data

Audi S5 Coupé

Pris: 782.300.-

Pris testbil: 1.012.710.-

Motor: V6 syl.

Bensin. Turbo. 2995 ccm. 354 hk v. 5400–6400 o/min. 500 Nm v. 1370–4500 o/min.

Aks: 4,7 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,74 l/mil (blandet)

Utslipp: 166 g/km CO₂. 14,2 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 4692/1368/1368 mm

Bagasjerom: 465 liter

Egenvekt: 1615 kilo

Tilhengervekt: 1900 kilo